США обсудили с союзниками наращивание производства оружия для Украины и его стандартизацию

По данным пресс-службы Пентагона, американская делегация представила свои оценки относительно проблем в цепочках поставок компонентов для военной продукции

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. США и их союзники обсудили пути наращивания производства вооружений, поставляемых Украине, а также их стандартизацию. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду пресс-службой Пентагона.

Как в нем уточняется, представители более 45 стран, Евросоюза и НАТО приняли участие во встрече международной группы по координации военной помощи Украине, которая состоялась 28 сентября в Брюсселе. "Данный форум позволил провести откровенный и открытый диалог о проблемах оборонно-промышленного комплекса и о возможностях нарастить производство средств, жизненно важных для обороны Украины в долгосрочной перспективе", - говорится в тексте.

Американская делегация на консультациях представила свои оценки относительно проблем в цепочках поставок компонентов для указанной продукции, а также "планы наращивания производства наземных дальнобойных систем, средств ПВО" и боеприпасов.

Как отмечается в заявлении, участники "с целью долгосрочной поддержки Украины отметили важность стандартизации требований, что позволит создать в большой степени взаимозаменяемые и оперативно совместимые системы". Кроме того, на консультациях обсудили "наращивание потенциала устойчивости на Украине", включая обеспечение доступа к запчастям и ремонт техники.

США и их союзники договорились о создании рабочих групп с целью "решения проблем в цепочках поставок" и "наращивания производства" вооружений для Киева, говорится в заявлении.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов.