На Украине из музея утащили "советское наследие" – тяжелый миномет М-240

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Боевики украинских вооруженных формирований вывезли из музея 240-мм буксируемый миномет М-240. В настоящее время это оружие приведено в боеспособное состояние и из него уже можно вести огонь.Об этом сообщает проект "РГ:русское оружие".

Так получилось, что на территории бывшей Украинской СССР не оказалось воинских частей, вооруженных самоходными установками особой мощности 2С4 "Тюльпан", а "двести сороковые" были сняты с вооружения и утилизированы. В то же время после 2014 года появлялись сообщения о хранящемся на одном из складов некотором запасе предназначавшихся для них мин.

Как информирует телеграм-канал российского блога бмпд, единственный экземпляр М-240 находился в бывшем киевском музее Великой Отечественной войны. Наверняка, именно оттуда и изъяли этот образец.

Масса такого миномета достигает 4230 кг в походном положении и 3610 кг - в боевом. Длина - 1 6510 мм.

Максимальная дальность стрельбы - до 9650 м. Вес боеприпаса - 130,7 кг, из них 32 кг приходится на взрывчатое вещество.

Заряжание осуществляется с казенной части. Скорострельность - один выстрел в минуту. Расчет состоит из одиннадцати человек. Скорость транспортировки по хорошей дороге не должна превышать 40 км/ч.

Это уже не первый случай применения боевиками ВСУ исторических экспонатов. Например, недавно поступала информация об авиадесантной самоходной артиллерийской установке АСУ-85, замеченной на блокпосту в Полтавской области. Этот редкий раритетной экземпляр долгое время был памятником.