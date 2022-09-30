Войти
Вестник Мордовии

На Украине из музея утащили "советское наследие" – тяжелый миномет М-240

623
0
0

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Боевики украинских вооруженных формирований вывезли из музея 240-мм буксируемый миномет М-240. В настоящее время это оружие приведено в боеспособное состояние и из него уже можно вести огонь.Об этом сообщает проект "РГ:русское оружие".

Так получилось, что на территории бывшей Украинской СССР не оказалось воинских частей, вооруженных самоходными установками особой мощности 2С4 "Тюльпан", а "двести сороковые" были сняты с вооружения и утилизированы. В то же время после 2014 года появлялись сообщения о хранящемся на одном из складов некотором запасе предназначавшихся для них мин.

Как информирует телеграм-канал российского блога бмпд, единственный экземпляр М-240 находился в бывшем киевском музее Великой Отечественной войны. Наверняка, именно оттуда и изъяли этот образец.

Масса такого миномета достигает 4230 кг в походном положении и 3610 кг - в боевом. Длина - 1 6510 мм.

Максимальная дальность стрельбы - до 9650 м. Вес боеприпаса - 130,7 кг, из них 32 кг приходится на взрывчатое вещество.

Заряжание осуществляется с казенной части. Скорострельность - один выстрел в минуту. Расчет состоит из одиннадцати человек. Скорость транспортировки по хорошей дороге не должна превышать 40 км/ч.

Это уже не первый случай применения боевиками ВСУ исторических экспонатов. Например, недавно поступала информация об авиадесантной самоходной артиллерийской установке АСУ-85, замеченной на блокпосту в Полтавской области. Этот редкий раритетной экземпляр долгое время был памятником.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
2С4 Тюльпан
М-240
Похожие новости
12.09.2022
Excalibur из США против «Краснополя» ВС РФ. Чей снаряд лучше
18.06.2019
Миномёты "Тюльпан" призваны разрушать города, считают в США
11.02.2019
Северный Кавказ: когда тыл становится фронтом
29.12.2018
Урановые снаряды ВСУ: Украина готовилась применить их в 2014 году
29.10.2018
Когда расцветет атомный "Тюльпан"
24.09.2018
Эксперт рассказал, почему "Пионы" и "Тюльпаны" рано списывать со счетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.10 00:35
  • 5
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 01.10 00:02
  • 9
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 30.09 23:51
  • 33591
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.09 15:33
  • 1
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 30.09 01:23
  • 4
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 27.09 12:18
  • 3
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800