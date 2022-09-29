Ученые нашли в образцах лунных пород с "Чанъэ-5" следы астероида, погубившего динозавров

Возраст микрочастиц стекла, найденных в пробах лунного грунта, совпадает по времени с несколькими крупнейшими ударами астероидов по Земле

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Планетологи обнаружили в пробах лунного грунта, собранных китайским зондом "Чанъэ-5", микрочастицы стекла, чей возраст совпадает по времени с несколькими крупнейшими ударами астероидов по Земле. В их число входит небесное тело, погубившее динозавров 65,5 млн лет назад, сообщила в среду пресс-служба австралийского университета Кэртина.

"Мы всесторонне изучили то, как и когда сформировались обнаруженные нами микроскопические стеклянные сферы, найденные в лунном грунте. Мы обнаружили, что возраст многих из них точно совпадал с тем, когда на Землю падали особенно крупные астероиды. В их число входит и объект, оставивший кратер Чиксулуб и погубивший динозавров", - заявил профессор университета Кэртина в Перте (Австралия) Александр Немчин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В ноябре 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-5". Она отправила на Луну аппарат "Чанъэ-5", который примерно через 23 дня после старта вернулся на Землю, собрав около 2 кг лунной горной породы для изучения специалистами КНР как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы.

Профессор Немчин и его коллеги совершили крайне необычное открытие, связывающее истории падений астероидов на Землю и Луну, в ходе анализа содержимого этих образцов лунного грунта и горных пород. Внутри этих проб ученые обнаружили большое число микроскопических стеклянных шариков, возникающих в природе в результате падений астероидов или других малых небесных тел.

Лунные следы астероидов

Их открытие дало ученым одну из первых возможностей изучить то, как часто поверхность Луны бомбардировалась астероидами в последние два миллиарда лет, которые существует та часть Океана Бурь, где совершил посадку и забрал пробы грунта "Чанъэ-5" в конце 2020 года. Для этого ученые изучили структуру и состав этих сфер, а также измерили их возраст по долям атомов свинца, урана и тория, присутствующим в стекле.

Используя эти сведения, профессор Немчин и его коллеги разбили наборы стеклянных частиц на группы в соответствии с их составом и возрастом. Последующий анализ этих наборов сфер неожиданно указал на то, что возраст многих из этих групп частиц точно совпадал по времени с формированием нескольких крупнейших ударных кратеров на поверхности Земли.

В частности, планетологи собрали большое число стеклянных микросфер, которые возникли примерно 65-68 млн лет назад и 34-35 млн лет назад, одновременно с образованием кратеров Чиксулуб и Попигай на Земле. Аналогичным образом ученые обнаружили множество частиц, возникших в ордовикский период, 460-480 млн лет назад, когда на Землю упало большое число объектов из главного пояса астероидов.

Как предполагают исследователи, эти фрагменты стекла могли попасть на Луну как в результате их выброса с поверхности Земли, так и в результате того, что обломки этих астероидов упали не только на нашу планету, но и на ее природный спутник. И то, и другое делает ископаемые следы астероидов на Луне особенно интересными для изучения, подытожили профессор Немчин и его коллеги.