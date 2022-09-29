Референдумы – сильный ход Путина. Риски ядерного возмездия возросли

Референдумы увеличивают вероятность использования ядерного оружия. К этому больше нельзя относиться как к "пустой угрозе" Путина

Референдумы и присоединение к России новых территорий кардинально изменили ситуацию в украинском конфликте в пользу Москвы, пишет Toyo Keizai. Борьба вступает в новую стадию. В этой связи предупреждения Путина о ядерном оружие – не пустые угрозы, считает автор.

В Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября прошли референдумы, на которых жители этих территорий голосовали по поводу присоединения к России. "Абсолютным большинством голосов" люди высказались за включение четырех областей в ее состав. С этими голосованиями и их результатами затянувшийся военный конфликт на Украине наверняка вступит в новую фазу.

Обеспечение "безопасности" и защита "исторической справедливости"

Президент Владимир Путин в своем обращении 21 сентября заявил, что референдумы будут обязательно проведены, подчеркнув, что жители этих регионов "должны откликнуться на возможность реализовать их искреннее желание самим решать свое будущее". Примечательно, что Путин при этом особенно отметил: "Какими бы ни были итоги всенародного голосования, мы их всецело поддержим".

Другими словами, если на референдумах люди выскажутся за присоединение к России, Россия их волеизъявление примет, и территория, которая раньше была частью Украины, станет российской.

Что это может означать? Это вторая подобная масштабная акция России по расширению своей территории после присоединения Крыма в 2014 году. Как далеко она пойдет?

"Обеспечение безопасности и исторической справедливости" — вот те причины, которыми аргументируют необходимость проведения референдумов Россия и представители четырех регионов. "Обеспечение безопасности" подразумевает военное противодействие агрессии и атакам украинской армии. В особенности это касается защиты мирной инфраструктуры региона. Сейчас здесь это самая большая проблема.

Такие атаки украинских военных означают бомбардировки городов и сел, расположенных в глубине линии фронта, атаки беспилотников и т.д. Это стало возможным также благодаря современным наступательным вооружениям, таким как HIMARS, поставляемым на Украину Америкой. Путин возмущен тем, что Соединенные Штаты и Организация Североатлантического договора (НАТО) пытаются использовать Украину для уничтожения России, всемерно вооружая Киев.

Если называть вещи своими именами, то в этой политике проявляется вся эгоцентричность США и Запада. Если вы спросите, есть ли у Соединенных Штатов намерение уничтожить Россию, то думаю вы найдете мало американских высокопоставленных лиц, которые могут честно сказать, что таких намерений у них нет. Это касательно того, что Россия имеет в виду под "обеспечением безопасности".

Теперь давайте посмотрим на то, что касается "исторической справедливости". О ней упомянул президент Путин в своем выступлении о ситуации на Украине, когда коснулся "исторических земель Новороссии". Новороссия - это региональное название, которое относится к Донбасской области (Донецк, Луганск), Крыму, Херсону и Запорожью и когда-то обозначалось как административный район под названием "Новая российская губерния".

Я хотел бы, чтобы читатели, которым интересно, прочитали мою книгу "Принципы поведения русских в геополитике и истории", в которой объясняются обстоятельства того времени. В результате двух русско-турецких войн против Турции Россия получила контроль над территорией татарского государства, известного в то время как Крымское ханство.

В этом обширном регионе с включением Крыма и была образована Новороссийская губерния, или Новороссия. Ее территория простиралась от побережья Азовского моря до Крыма, Донбасса, Запорожья, Херсона и Одессы.

Присоединение четырех областей к России переводит украинский конфликт в новую фазу

Присоединение четырех областей к России на основе референдумов переведет украинский конфликт в новую фазу.

Российская специальная военная операция до сих пор основывались на предпосылке сотрудничества в качестве военных союзников в освобождении Донбасса двух народных республик – Донецкой и Луганской, которые Россия признала независимым. Однако если бы эти территории были присоединены к ней, то это была бы защита самой России. Участие в обороне другой страны может быть сотрудничеством, основанным на союзах или союзном долге, но защита родины всегда является основной обязанностью и долгом нации.

Иными словами, до сих пор бои России на Украине велись как часть военной спецоперации только частью ее войск. Когда же дело дойдет до обороны страны, то вполне оправданным может быть переброска на Украину всей имеющейся у России военной мощи, в некоторых случаях с полной мобилизацией военных ресурсов.

Вы только посмотрите на Украину. Она сейчас превосходит российскую сторону по числу военнослужащих, так как большинство ее взрослых мужчин призываются в армию, подпадая под полную мобилизацию. Да, это замедлило спецоперацию и привело к затягиванию конфликта.

Однако подумайте, что произойдет, если Россия расширит мобилизацию в стране до объемов военного времени? Это сразу же переведет военный конфликт в совершенно иную плоскость.

Конечно, у российской общественности есть некоторое беспокойство по поводу частичной мобилизации резервистов с боевым опытом и военными навыками. Поступают сообщения об увеличении числа людей, пытающихся бежать из страны. Однако уклонение от призыва подлежит наказанию, и вечно убегать нельзя. Украина ведет боевые действия в условиях всеобщей мобилизации в стране.

Риски мобилизации мирных жителей на боевые действия

Вопрос в том, какой результат даст отправка в бой простых людей. Риск социального недовольства в России будет выше, чем когда-либо прежде. Киев вынужден сражаться, в то время как Москва может всегда прекратить конфликт, если захочет.

Мобилизация гражданских лиц в этой ситуации, вероятно, будет за пределами приемлемого общественного одобрения. Если это произойдет, существует опасность резкого падения высокого рейтинга президента Путина.

Но что будет, если Россия подвергнется нападению со стороны Украины, за которой конечно стоят США и НАТО? Это создает ситуацию, в которой у русских не будет другого выбора, кроме как бороться за "защиту родины".

Присоединение Донбасса, Херсона и Запорожья к России — это попытка создать в ней обстановку и атмосферу "защиты Отечества" путем превращения территорий, которые украинская сторона сейчас пытается отвоевать, в территорию России. И это сильный ход.

Российский народ сейчас одновременно столкнулся с двумя реальностями: частичной мобилизацией и задачей восстановления "исторической России". Нужно признать, что стратегия путинской администрации в отношении Украины явно была определена после тщательного изучения общественного мнения и рейтингов одобрения.

Возможность использования ядерного оружия, которую нельзя упускать из виду

Другой большой проблемой в нынешней ситуации является возможное применение ядерного оружия. В обращении 21 сентября Путин заявил, что Россия гарантирует свою территориальную целостность, независимость и свободу с применением всех необходимых средств, включая даже ядерное оружие. Это просто угроза президента? Или даже, как многие говорят, "блеф"? Я так не думаю. Теперь, когда Россия собирается со всей серьезностью относиться к текущему военному конфликту, в том числе, прибегая к широкой мобилизации людей, мы больше не можем воспринимать это как пустую угрозу.

Наиболее вероятным поводом для применения ядерного оружия является обстрел Запорожской АЭС. И Россия, и Украина обвиняли друг друга в обстрелах, но ведь на самом деле электростанцию занимает Россия. Расположенная на северной окраине контролируемой ею территории АЭС чрезвычайно опасна из-за своего положения на линии фронта.

Если вдруг после присоединения Запорожья к России сюда попадет снаряд и произойдет ядерная авария, велика вероятность того, что российская сторона воспримет это как "ядерный удар" по своей территории. И вполне можно допустить, что Москва в ответ решится на ядерное возмездие. Учитывая это, может оказаться так, что уже сейчас мы находимся в стадии обратного отсчета до применения ядерного оружия.

Нам следует помнить, что изначально российско-украинский конфликт начался как мера по обеспечению Россией своей безопасности, чтобы предотвратить вступление Украины в НАТО и добиться ее нейтралитета. Поскольку США и НАТО от такой договоренности отказались, Москва попыталась отстоять свои права силой.

Еще одной стратегической целью на тот момент было освобождение Донбасса, но не как присоединенного к России, а как независимого государства. В марте переговоры о прекращении огня достигли кульминации, но украинская сторона в итоге пошла на попятную, сорвав диалог с Москвой.

Российская сторона считает, что срыв переговоров произошел из-за вмешательства США. Другими словами, в Москве уверены, что освобождение и независимость Донбасса и невооруженный нейтралитет Украины должны были быть урегулированы быстро, и вина Запада состоит в том, что он намеренно затягивал конфликт и фактически специально принудил Россию к мобилизации.

Вызовет ли изменение ситуации дальнейшее оказание военной помощи Украине со стороны США?

Считали ли Соединенные Штаты, что предоставление оружия Украине может помочь ей дать отпор российским силам и положить конец конфликту? Они должны прекрасно понимать, что иметь дело с Россией будет совсем не так просто.

Да, поставки американского оружия несколько повысят наступательные возможности Украины. Но единственно, к чему они приведут, – это к затягиванию конфликта. В этом смысле ирония истории заключается в том, что именно "добрая воля" США и их готовность помочь Украине привела не к чему иному, как к эскалации конфликта и дала повод России начать мобилизацию.

В любом случае следует исходить из того, что с мобилизацией российская общественность обеспокоится больше, чем когда-либо. Это будет происходить тем больше, чем больше людей примет участие в боевых действиях. Если это произойдет, с армией станет трудно договариваться о "стратегических отходах" по политическим соображениям Это будет не так легко, как это было при выводе войск из Киева во время переговоров о прекращении огня в марте. Речь может пойти о столкновении на поле боя самостоятельных сил, необязательно прислушивающихся к воле своих правительств.

Такое вполне может происходить в условиях, когда страны-противники прибегают к масштабной мобилизации.

Автор: Ёдзи Камэяма (Yoji Kameyama) — эксперт по России, бизнесмен и консультант-исследователь. Окончил Токийский университет. 15 лет работал в российском отделе японского МИД. Дважды побывал в длительных загранкомандировках в посольстве Японии в Москве. Часто печатается в японских аналитических изданиях.