Бюджет программы космической деятельности могут увеличить на 40,8 млрд рублей в 2023 году

В 2023 году на реализацию программы планируют выделить 257 459,1 млн рублей, в 2024 году - 254 546,9 млн рублей и в 2025 году - 253 822,3 млн рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бюджет на реализацию программы "Космическая деятельность России" может в следующем году быть увеличен на 40,8 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

"Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом №390-ФЗ, в 2023 году увеличены на 40 838,2 млн рублей, в 2024 году - на 37 742,4 млн рублей, в 2025 году по сравнению с параметрами бюджетного прогноза увеличены на 36 790,1 млн рублей", - говорится в пояснительной записке.

Так, в 2023 году на реализацию программы планируется выделить 257 459,1 млн рублей, в 2024 году - 254 546,9 млн рублей и в 2025 году - 253 822,3 млн рублей.