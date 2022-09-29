Авантюры США часто заканчивались провалом. Украина – тому подтверждение

Дядя Сэм и вереница его внешнеполитических авантюр

Немногие политики готовы признать, что заокеанские военные авантюры США часто заканчивались провалом, пишет Тед Карпентер в статье для TAC. Конфликт на Украине стал одной из них. При этом Вашингтон саботировал мирное соглашение между Москвой и Киевом.

Тед Карпентер

Лидеры нации и большинство американских СМИ, похоже, убеждены, что внешняя политика Вашингтона за последние несколько десятилетий была не только успешной, но и полезной — не только самой Америке, но и всему миру. Однако это было не так даже в годы холодной войны, хотя то противостояние в конце концов закончилось мирной кончиной ее злобного и тоталитарного противника. Но походя Вашингтон нанес немало побочного ущерба, и ярчайший тому пример — страдания, который он причинил во Вьетнаме и Афганистане.

Достижения американских лидеров после холодной войны и того хуже. Дядя Сэм оставляет за собой по всему миру след разрухи и кровавых трагедий, прежде всего, на Балканах, в Афганистане (по второму разу), Ираке, Ливии, Сирии и Йемене. Последним примером стало решение администрации Байдена превратить Украину в пешку в соперничестве с Россией.

При этом лишь немногие политики готовы признать, что заокеанские военные авантюры Вашингтона часто заканчивались отнюдь не по плану. СМИ, этот цепной пес общественности, внешнеполитические катастрофы Америки либо замалчивают, либо оправдывают. Поэтому, когда очередное вмешательство кончается крахом, они вслед за американскими лидерами принимаются рекламировать очередной крестовый поход. Задумайтесь, как мало внимания в новостях сейчас уделяется непрекращающемуся хаосу и кровопролитию в странах вроде Ливии, Сирии и Йемена, хотя основным виновником этих трагедий стал как раз Вашингтон. Ученый Пол Поуст (Paul Poast) из Чикагского совета по глобальным делам метко назвал конфликт в Сирии "забытой войной Америки". "То, что война в Сирии так быстро позабылась, — отмечает он, — свидетельство еще более тревожной тенденцию во внешней политике США: Америка настолько увлеклась войнами и интервенциями по всему миру, что конфликт с ее участием, который убил сотни тысяч мирных жителей, остался без малейшего внимания американской общественности".

Дэниел Ларисон (Daniel Larison) в своем блоге на сайте Substack отметил, что отработанную в Сирии схему впоследствии успешно воспроизвели в других местах — в том числе в Сомали. Затяжная война Вашингтона в Афганистане причинила великие людские страдания, однако с выводом американских войск потеряла всякую значимость. Сейчас в центре внимания оказалась Украина, и этот конфликт подается в той же упрощенческой и мелодраматической манере, столь характерной для прошлых крестовых походов Вашингтона.

Послужной список элит после окончания холодной войны не из завидных. Даже якобы успехи не выдерживают никакой критики. Интервенты подчеркивают, что военная сила НАТО положило конец как гражданской войне в Боснии, так и боевым действиям в Косово. Но успех в лучшем случае лишь частичный. С середины 90-х прошло целых 27 лет, а Босния так и не стала жизнеспособной страной. Три соперничающих этноса по-прежнему наотрез отказываются сотрудничать, а сербы даже то и дело угрожают отделиться. По всем параметрам Босния совершенно нефункциональна — как экономически, так и политически. В реальности военное вмешательство НАТО лишь отсрочило Судный день.

Немногим лучше оказался результат в Косово. Напряженность между сербскими и косовскими властями настолько велика, что НАТО намерена нарастить "миротворческое" присутствие и предпринять прямые действия, если ситуация ухудшится. Белград по-прежнему не желает признавать независимость Косово, и примерно полмира его поддерживает. Режим в Приштине и его натовские сторонники упорно отказываются отдать преимущественно сербский северо-восток края под контроль Белграда даже при том, что эта уступка поможет выйти из дипломатического тупика. Как и Босния, Косово остается пороховой бочкой, которая грозит США и НАТО серьезной головной болью. И все же Балканская интервенция считается чуть ли главным успехом Вашингтона.

Ситуация после крестовых походов США в другие страны еще хуже. Боевые действия между межконфессиональным сирийским правительством и суннитами-джихадистами, которые пытаются свергнуть Башара Асада, продолжаются, хотя власти США их никак не комментируют, а западные агентства — не освещают. При этом Вашингтон поддерживает курдских сепаратистов на северо-востоке Сирии и по сути контролирует добычу нефти в этом районе. Однако из-за многолетних боев, развязанных американскими лидерами, страна разрушена безвозвратно.

Сумятица в Ираке пусть и послабее, но тоже губительна для страны. Там то и дело закипают противоречия и проходят массовые демонстрации против действующей власти. Проиранские ополченцы по-прежнему играют заметную роль в правительстве страны, а раскол между арабами-суннитами, арабами-шиитами и курдами постоянно ширится. Политическое насилие между соперничающими группировками не думает ослабевать — как и общественное недовольство американским присутствием. Вашингтон настолько не доверяет своему "союзнику", что его чиновники как-то раз даже пригрозили конфисковать его банковские резервы, если иракские лидеры будут настаивать на выводе американских войск.

А вот масштабы человеческой трагедии в Ливии и Йемене попросту ужасают. И ответственность за ситуацию в Ливии практически безраздельно лежит на Вашингтоне и его союзниках по НАТО. Это ведь воздушные удары США и НАТО сыграли решающую роль в свержении Муаммара Каддафи в 2011 году. После этого страну захлестнул хаос: масса повстанческих группировок завязала междоусобную борьбу за власть, и более миллиона ливийцев спаслись бегством. Поступали даже достоверные сообщения о невольничьих рынках для иммигрантов из стран черной Африки. В последние несколько лет боевые действия вылились в борьбу между проамериканским правительством и повстанческой армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, в прошлом агента ЦРУ. Запланированные общенациональные выборы не раз откладывались, а боевые действия то и дело вспыхивают вновь.

Ответственность Вашингтона за страдания в Йемене скорее косвенная, но тоже велика. Обама, Трамп и Байден поддержали агрессивную войну Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и их союзников в Персидском заливе против хуситов-шиитов. Результатом стали ужасающие страдания гражданского населения, болезни и голод.

Последним примером докучливой политики Вашингтона стала Украина. Лидеры США проигнорировали неоднократные предостережения России, что втягивание Киева в НАТО или даже неофициальную орбиту альянса пересечет черту и станет угрозой безопасности. Когда в феврале 2022 года Москва, наконец, ответила на провокации боевыми действиями, администрация Байдена решила воспользоваться Украиной в опосредованной войне Запада против России. Конфликт уже нанес огромный ущерб инфраструктуре страны и унес тысячи жизней. Что еще хуже, так это то, что Вашингтон и Лондон, похоже, саботировали мирное соглашение между Москвой и Киевом.

Сложно себе представить менее убедительный послужной список за последние три десятилетия, чем у США. Нельзя допустить, чтобы политикам и их клевретам сошла с рук коллективная амнезия и манера подражать Понтию Пилату. Они должны понести всю ответственность за свои промахи и ложь.

Будущие американские политики не должны наступать на те же грабли. Для этого во внешней политике США требуется три крупных изменения.

Во-первых, Вашингтону следует полностью отказаться от национального строительства. Попытки переделать чужие страны силой и навязать им политические, экономические и общественные ценности Запада — величайшая глупость. Даже если не втягиваться в новую войну во имя национального строительства, как в Боснии или Косово, такие вооруженные эксперименты ничем хорошим не заканчиваются, а лишь разочаровывают. Хуже того, такие миссии по государственному строительству нередко лишь усугубляют жизнь в этих странах, а предсказуемый провал США чреват откровенным унижением Вашингтона. Свежее напоминание об этой опасности — трагедия в Афганистане.

Во-вторых, США должны не поддаваться соблазну и не ввязываться в войны по смене режима. Эти вмешательства нередко оборачиваются прелюдией к провальному государственному строительству. Так было в Ираке, Афганистане и Ливии. Эти войны не только усугубили положение местного населения, но и ухудшили безопасность соседних государств и даже самих США. И в Ираке, и в Ливии США свергли светских диктаторов и проложили путь к хаосу, укрепив позиции исламистов-джихадистов. Разумеется, светские диктаторы были жестоки и подчас создавали США проблемы, но "способ их разрешения" Вашингтоном только ухудшил положение дел.

В-третьих, лидеры США должны научиться отличать жизненно важные национальные интересы от второстепенных или вовсе периферийных. Нынешний расчет Вашингтона превратить Украину в марионетку в войне с Россией — пример тревожный, потому что говорит о неспособности отличать одно от другого. Администрация Байдена рискует ядерной войной с Россией во имя погрязшего в коррупции авторитарного режима в стране, которая не играет особого значения для самих США. До начала 1990-х Украина даже не была независимой и в список жизненно важных интересов Америки никак не входила. Такие риски со стороны администрации Байдена не только безответственны, но и нарушают обязательства американского правительства перед собственным народом.

Если же никаких политических корректив не вносить, то это лишь вопрос времени, когда очередная клика чиновников повторит катастрофические ошибки своих предшественников. В таком случае последствия для Америки и всего мира окажутся просто разрушительными. Причем авантюра на Украине может превзойти даже прошлый урон, нанесенный Дядей Сэмом.

Тед Карпентер — старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Катона и пишущий редактор The American Conservative, автор 12 книг и свыше 1 100 статей по международным делам