На верфи HSL спущены воду два судна обеспечения водолазных работ для ВМС Индии

ЦАМТО, 28 сентября. Минобороны Индии объявило о состоявшейся 22 сентября на предприятии Hindustan Shipyard Ltd (HSL) в Вишакхапатнаме церемонии спуска на воду двух судов обеспечения водолазных работ DSC (Diving Support Craft), предназначенных для индийских ВМС.

Корабли, получившие наименования "Нистар" и "Нипун", спроектированы и построены компанией Hindustan Shipyard Ltd в рамках инициативы Atmanirbhar Bharat правительства Индии. Они будут применяться для глубоководных погружений и операций по спасению экипажей подводных лодок. Кроме того, корабли могут участвовать в патрулировании и поисково-спасательных операциях на море.

Проект осуществляется при поддержке индийских компаний, которые поставили на предприятие HSL материалы, оборудование и услуги. Всего в программе приняли активное участие более 120 поставщиков из Индии. По информации ВМС Индии, доля индийских компонентов в конструкции корабля достигает 80%.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2018 года МО Индии заключило с компанией Hindustan Shipyard Limited (HSL) контракт стоимостью 20,19 млрд. индийских рупий (282 млн. долл.) на строительство двух кораблей обеспечения водолазных работ (DSV) для ВМС. Поставку первого планировалось выполнить через 36 месяцев, второго – еще через шесть.

Резка стали для постройки головного судна началась в мае 2019 года, закладка киля состоялась на верфи Hindustan Shipyard Limited 28 декабря 2019 года.

Предполагается, что длина корабля составит около 119 м, ширина – около 23 м, осадка – 6 м и водоизмещение – 7650 т. В носовой части корабля размещается вертолетная площадка. Корабли будут оснащены комплексом сложных систем поддержки водолазных и глубоководных спасательных работ. В частности, суда получат глубоководный спасательный аппарат (DSRV), который значительно расширит возможности по спасению экипажей подводных лодок на глубинах до 650 м.