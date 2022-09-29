Уволившихся контрактников назвали приоритетной категорией для мобилизации

Россияне, которые недавно уволились в запас после службы по контракту, относятся к приоритетной категории при мобилизации. Такое разъяснение 28 сентября опубликовано на портале на портале «Объясняем.рф».

На портале также указывается, что человека могут мобилизовать сразу после прохождения срочной службы при условии, что он уволился в запас.

26 сентября Минцифры РФ утвердило перечень 195 специальностей, для представителей которых рекомендована отсрочка от частичной мобилизации. В перечень входят, в частности, специальности физико-математического и химико-биологического направлений, а также технические специальности и направления, связанные с информационными технологиями и коммуникациями.

До этого, 23 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что специалистов IT, связи, СМИ и финансов не привлекут к частичной мобилизации. Решение об этом принято для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы РФ.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пояснил, что отсрочку от призыва получат сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса на период работы в этих организациях, студенты военных вузов и солдаты-срочники.

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. В документе говорится, что призыву будут подлежать только определенные категории граждан. Мобилизационные мероприятия по стране начались в день подписания указа.

22 сентября в Генштабе РФ заявили, что в рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Среди них стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители. Там отметили, что приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Как указал президент РФ Владимир Путин, мера о частичной мобилизации необходима для защиты страны, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан. В Минобороны подчеркивали, что на Украине РФ противостоит по факту НАТО.

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