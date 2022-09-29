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Интерфакс-АВН

Песков: после референдумов СВО продолжится, как минимум, до освобождения всей территории ДНР

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Донецк
Донецк.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Москва. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - После референдумов в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях и их окончательного вхождения в состав РФ необходимо будет освободить Донецкую область в ее административных границах, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова, продолжится ли специальная военная операция после подписания международных договоров о вхождении новых регионов в состав РФ.

На это Песков сказал: "Как минимум, что я вам могу сказать с абсолютной точностью. Вы знаете, что не вся территория Донецкой народной республики освобождена. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому, как минимум, нужно будет освободить всю территорию Донецкой народной республики".

Он отметил, что "при этом уже полностью освобождена территория Луганской народной республики".

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Страны
Россия
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