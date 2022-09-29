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ТАСС

Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине

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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона негативно относится к заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности использования поставляемого США на Украину оружия против территорий, где прошли референдумы о вхождении в состав РФ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. США все больше приближаются к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине, это чрезвычайно опасно. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона негативно относится к заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности использования поставляемого США на Украину оружия против территорий, где прошли референдумы о вхождении в состав РФ.

"Все больше и больше американская сторона де-факто залезает в этот конфликт, все больше американская сторона близится к тому, чтобы стать стороной этого конфликта, что чрезвычайно опасно", - подчеркнул Песков.

В отношении слов президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что ему будет "не о чем разговаривать" с президентом РФ Владимиром Путиным в случае признания Москвой референдумов на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Песков отметил, что это "не новое заявление". "Он [Зеленский] давно уже сказал, что ему не о чем разговаривать, он давно уже принял решение отказаться от какой-либо идеи переговоров", - резюмировал пресс-секретарь президента России.

Блинкен ранее заявил, что Соединенные Штаты не возражают против применения Киевом западных вооружений по территориям, которые могут войти в состав России по итогам прошедших на них референдумов. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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