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ТАСС

Эксперт из США считает, что санкции против РФ не приблизят окончание кризиса на Украине

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Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Jacquelyn Martin

Как отметил американский военный эксперт Эдвард Луттвак, ход специальной военной операции России показал, что она не стала примером "современного быстрого и гибридного" конфликта

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Санкции против России - это ошибочный путь, который не приблизит окончание конфликта на Украине, но поспособствует его дальнейшей эскалации. Такую оценку высказал американский военный эксперт Эдвард Луттвак в статье для германского журнала "Шпигель", опубликованной в среду.

Как указывает ученый, ход специальной военной операции (СВО) России показал, что она не стала примером "современного быстрого и гибридного" конфликта. С учетом решимости руководства РФ добиваться поставленных целей странам Запада следует ожидать развития событий "скорее по примеру Семилетней войны" (вооруженное противостояние между крупнейшими европейскими державами, разворачивавшееся в 1756-1763 гг.). Путем введения санкций "невозможно вызывать завершение" спецоперации по причине исчерпания РФ своих ресурсов, поскольку у нее в распоряжении достаточно "сельскохозяйственных и энергетических заделов", чтобы обеспечить успешное функционирование государства, считает Луттвак.

В то же время ограничения представляют реальную опасность для стран, которые их вводят, поскольку становятся основанием для принятия Россией "ответных мер возмездия", которые приведут к "ослаблению решимости Запада" в отношении поддержки Украины и "появлению государств-перебежчиков", которые будут готовы налаживать отношения с РФ, отмечает аналитик.

Если лидеры западных государств преследуют цель приблизить окончание кризиса на Украине, то наиболее эффективной стратегией для них будет "оказание республике военной и материальной помощи" с одновременным "продолжением торговли" с Россией, считает американский эксперт. "Просто надеяться на крах РФ" - это худшая стратегия из всех возможных, заключает он.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции, а также приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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