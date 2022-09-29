Эксперт из США считает, что санкции против РФ не приблизят окончание кризиса на Украине

Как отметил американский военный эксперт Эдвард Луттвак, ход специальной военной операции России показал, что она не стала примером "современного быстрого и гибридного" конфликта

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Санкции против России - это ошибочный путь, который не приблизит окончание конфликта на Украине, но поспособствует его дальнейшей эскалации. Такую оценку высказал американский военный эксперт Эдвард Луттвак в статье для германского журнала "Шпигель", опубликованной в среду.

Как указывает ученый, ход специальной военной операции (СВО) России показал, что она не стала примером "современного быстрого и гибридного" конфликта. С учетом решимости руководства РФ добиваться поставленных целей странам Запада следует ожидать развития событий "скорее по примеру Семилетней войны" (вооруженное противостояние между крупнейшими европейскими державами, разворачивавшееся в 1756-1763 гг.). Путем введения санкций "невозможно вызывать завершение" спецоперации по причине исчерпания РФ своих ресурсов, поскольку у нее в распоряжении достаточно "сельскохозяйственных и энергетических заделов", чтобы обеспечить успешное функционирование государства, считает Луттвак.

В то же время ограничения представляют реальную опасность для стран, которые их вводят, поскольку становятся основанием для принятия Россией "ответных мер возмездия", которые приведут к "ослаблению решимости Запада" в отношении поддержки Украины и "появлению государств-перебежчиков", которые будут готовы налаживать отношения с РФ, отмечает аналитик.

Если лидеры западных государств преследуют цель приблизить окончание кризиса на Украине, то наиболее эффективной стратегией для них будет "оказание республике военной и материальной помощи" с одновременным "продолжением торговли" с Россией, считает американский эксперт. "Просто надеяться на крах РФ" - это худшая стратегия из всех возможных, заключает он.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции, а также приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.