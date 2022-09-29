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Военное обозрение

ВМС США отправили «стелс»-эсминец Zumwalt к берегам Китая для «создания боевого пространства нового уровня сложности»

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Источник изображения: topwar.ru

Головной американский стелс-эсминец Zumwalt направился в западную часть Тихого океана, чтобы продемонстрировать всю мощь американского флота перед Китаем. Об этом сообщает CNN.

Как сообщили в командовании 7-го флота США, 26 сентября корабль прибыл в Японию, до этого он побывал на военно-морской базе в Гуаме. Задача корабля - демонстрация американского флага у берегов Китая и "создание нового уровня сложности боевого пространства для потенциальных противников". Уже прозвучали заявления, что Военно-морской флот КНР не может сравниться с Zumwalt по размеру.

Присутствие военного корабля-невидимки вызовет большой китайский интерес

заявил бывший капитан ВМС США Карл Шустер.

Стоит отметить, что самый большой эсминец ВМС США фактически не имеет вооружения, его оснащение новыми ракетами должно состояться только в 2025 году. Zumwalt первым получит систему Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), позволяющую использовать ракетный двигатель для запуска ракет с гиперзвуковой скоростью. Таким образом он станет первым носителем гиперзвуковых ракет в американском флоте. Такую же систему получат и два оставшихся корабля серии.

Между тем отмечается, что это первый дальний поход стелс-эсминца, ранее командование ВМС США опасалось отправлять эти корабли в открытое море, прокладывая маршруты так, чтобы корабль находился на расстоянии от побережья не превышающем 60 миль. Кроме того, данные эсминцы не вводят в состав каких-либо группировок, они до сих пор совершают одиночные плавания, их не привлекают к боевому патрулированию, так как не могут определиться, в каком именно формате использовать эти корабли.

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Страны
Китай
США
Япония
Продукция
Zumwalt
Проекты
ГЗЛА
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