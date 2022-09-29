ВМС США отправили «стелс»-эсминец Zumwalt к берегам Китая для «создания боевого пространства нового уровня сложности»

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Головной американский стелс-эсминец Zumwalt направился в западную часть Тихого океана, чтобы продемонстрировать всю мощь американского флота перед Китаем. Об этом сообщает CNN.
Как сообщили в командовании 7-го флота США, 26 сентября корабль прибыл в Японию, до этого он побывал на военно-морской базе в Гуаме. Задача корабля - демонстрация американского флага у берегов Китая и "создание нового уровня сложности боевого пространства для потенциальных противников". Уже прозвучали заявления, что Военно-морской флот КНР не может сравниться с Zumwalt по размеру.
заявил бывший капитан ВМС США Карл Шустер.
Стоит отметить, что самый большой эсминец ВМС США фактически не имеет вооружения, его оснащение новыми ракетами должно состояться только в 2025 году. Zumwalt первым получит систему Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), позволяющую использовать ракетный двигатель для запуска ракет с гиперзвуковой скоростью. Таким образом он станет первым носителем гиперзвуковых ракет в американском флоте. Такую же систему получат и два оставшихся корабля серии.
Между тем отмечается, что это первый дальний поход стелс-эсминца, ранее командование ВМС США опасалось отправлять эти корабли в открытое море, прокладывая маршруты так, чтобы корабль находился на расстоянии от побережья не превышающем 60 миль. Кроме того, данные эсминцы не вводят в состав каких-либо группировок, они до сих пор совершают одиночные плавания, их не привлекают к боевому патрулированию, так как не могут определиться, в каком именно формате использовать эти корабли.