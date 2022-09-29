Reuters: США готовятся вскоре предоставить Киеву пакет военной помощи на $1,1 млрд

Как отмечает агентство, Вашингтон ожидает результатов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Американские власти готовятся в ближайшее время объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму $1,1 млрд. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на американское должностное лицо.

Вашингтон, вероятнее всего, выделит средства на приобретение вооружений, а не направит их с собственных складов. Ожидается, что пакет также будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, различные системы для противодействия беспилотникам, радиолокационные системы, а также запчасти.

Как отмечает агентство, Вашингтон ожидает результатов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения данных регионов в состав РФ. Американская сторона уже заявила, что не намерена признавать их результаты.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.