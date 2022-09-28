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ТАСС

"Калашников" считает, что российский рынок БЛА может вскоре вырасти до 60 млрд рублей

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Беспилотный комплекс "Гранат-4"
Беспилотный комплекс "Гранат-4" на базе БЛА "Рубеж-20" взлетной массой до 30 кг разработки компании АО "Аэрокон" (Жуковский). Комплекс серийно производится компанией "Ижевские беспилотные системы". Кубинка, 25.05.2018.
Источник изображения: Денис Федутинов

Руководитель направления перспективных проектов предприятия "Ижевские беспилотные системы" Александр Борейко отметил, то к отставанию в развитии нормативной базы добавляются проблемы в создании инфраструктуры для БЛА и подготовке авиационного персонала

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Отечественный рынок беспилотных летательных аппаратов (БЛА) может в ближайшем будущем вырасти до 60 млрд рублей. Об этом рассказал руководитель направления перспективных проектов предприятия "Ижевские беспилотные системы" (ИжБС, входит в концерн "Калашников") Александр Борейко в ходе круглого стола "Перспективы развития технологий беспилотных транспортных средств в РФ" в Совете Федерации.

В пресс-службе "Калашникова" отметили, что, по словам Борейко, объемы рынка по разным оценкам составляют около 2 млрд рублей и могут вырасти до 60 млрд рублей в ближайшем будущем. При этом, он указал на то, что большая часть утвержденных мероприятий по развитию отрасли и совершенствованию ее регулирования остается на бумаге.

Кроме того, к отставанию в развитии нормативной базы добавляются проблемы в создании инфраструктуры для БЛА и подготовке авиационного персонала. "Ижевские беспилотные системы" готовы активно участвовать в преодолении существующих барьеров, в том числе организовать учебные центры по подготовке и обучению пилотов БЛА, совместно с заинтересованными структурами, в том числе Минобороны России и другими ведомствами, выработать требования как к самим беспилотникам, так и к системе управления и обеспечения полетов", - сказал Борейко, слова которого приводит пресс-служба.

Он добавил, что для развития отрасли необходимо ввести эффективную контрольно-надзорную деятельность в сфере применения БЛА, в том числе с целью защиты добросовестных участников рынка от многочисленных "дроноделов" и "банальных воздушных хулиганов". 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
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