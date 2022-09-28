Корвет Балтийского флота "Стойкий" выполнил ракетную стрельбу комплексом "Редут" в море

Запущенная с корвета ракета поразила назначенную цель

КАЛИНИНГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Экипаж корвета Балтийского флота "Стойкий" провел тактическое учение с боевым пуском зенитной ракеты в морском полигоне, сообщила во вторник пресс-служба флота. Ракета успешно поразила назначенную цель.

"Во время выхода в море экипаж корвета "Стойкий" выполнил задачу по отражению ракетного удара по сложной воздушной мишени, имитирующей противокорабельную ракету условного противника. Стрельбу по мишени экипаж "Стойкого" выполнил с использованием зенитного ракетного комплекса (ЗРК) морского базирования "Редут", рассказали в пресс-службе. Ракета-мишень была запущена с малого ракетного корабля "Пассат" соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

Запущенная с корвета "Стойкий" зенитная ракета успешно поразила назначенную цель, подчеркнули в пресс-службе, уточнив, что стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применение условным противником средств радиоэлектронного противодействия.

"Морской полигон Балтийского флота, где проходило учение, был временно объявлен опасным для гражданского судоходства. Задачи по обеспечению безопасности в районе ракетных пусков выполняли свыше 10 надводных кораблей и судов обеспечения флота", - сказали во флотской пресс-службе.

После выполнения огневой задачи экипаж "Стойкого" провел ряд корабельных учений - по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне, отработали элементы маневрирования и прохождения кораблем узкости.

"Стойкий" - корвет проекта 20380. Корабли проекта 20380 - многоцелевые корветы, разработанные Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург), предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. На вооружении корветов - универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки, другие виды вооружения. На корабле может базироваться вертолет Ка-27.