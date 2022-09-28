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Военное обозрение

Универсальный десантный корабль ВМС Китая типа 075 LHD готов к началу эксплуатации

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Судно типа 075 в Шанхае.
Судно типа 075 в Шанхае.
Источник изображения: Weibo

Гонконгская газета South China Morning Post сообщает, что постройка универсального десантного корабля типа 075 LHD, предназначенного для размещения и запуска вертолетов и БПЛА, завершена. Об этом пишут пользователи китайских соцсетей Weibo и WeChat, которые в качестве доказательства публикуют фотографии вертолётоносца, находящегося на верфи Hudong Zhonghua в Шанхае.

Ожидается, что третий по счету вертолётоносец типа 075 LHD поступит в распоряжение ВМС НОАК в ближайшее время, поскольку китайские военные активизируют подготовку к возможным военным действием в Тайваньском проливе

— уточнили в издании.

Бортовой номер (33) на корпусе корабля означает, что корабль прошёл все испытания и готов присоединиться к своим «одноклассникам» «Хайнань» и «Гуанси», спущенным ранее на воду под номерами 31 и 32 соответственно.

В последнее время китайские военные регулярно совершают полеты над Тайванем с использованием БПЛА, которые могут быть размещены на новом корабле. Вот как объясняет эту активность бывший военно-морской инструктор Тайваньской военно-морской академии в Гаосюне Лу Ли-ши:

Тесты предназначены для расчета того, сколько времени требуется тайваньским радиолокационным системам для обнаружения беспилотных летательных аппаратов НОАК, прежде чем тайваньские военные поднимут самолеты в воздух для реагирования.

Самый современный десантный корабль Китая, вероятно, будет развернут в спорном Южно-Китайском море. 15 сентября тайваньские военные впервые подтвердили, что НОАК провела полет беспилотника TB-100 над территорией острова, 24 сентября была сформирована первая эскадрилья беспилотников.

Корабль класса 075 LHD может перевозить до 30 ударных вертолетов, почти 1000 морских пехотинцев, несколько судов-амфибий на воздушной подушке, боевые танки и бронемашины. Одновременно НОАК объявил о планах постройки большого десантного вертолетоносца следующего класса — Type 076. Корабль будет способен не только перевозить десятки вертолетов и беспилотников вертикального и/или короткого взлета и посадки. Он будет оснащен мощным оружием, включая зенитное и противокорабельное.

Авианосцы присоединятся к судам типа 071, 075 и другим военным кораблям, чтобы блокировать вмешательство американских и японских сил в Тайваньский пролив в случае непредвиденных обстоятельств на Тайване

— сообщил военный эксперт, подчеркнув, что Пекин готов к долгосрочной блокаде острова.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Проекты
БПЛА
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