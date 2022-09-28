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ТАСС

Страны - участницы проекта МКС одобрили запуск Crew Dragon, на котором полетит Анна Кикина

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Анна Кикина
Анна Кикина.
Источник изображения: РИА Новости/Максим Блинов

Запуск запланирован на 3 октября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Комиссия представителей космических агентств стран - партнеров по проекту МКС одобрила полет корабля Crew Dragon миссии Crew-5, на котором российский космонавт Анна Кикина отправится на станцию в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом. Об этом во вторник сообщается на сайте российской госкорпорации.

"В понедельник, 26 сентября 2022 года, комиссия из представителей космических агентств стран - партнеров по проекту Международной космической станции рассмотрела готовность и одобрила полет экипажа Crew-5 с космонавтом госкорпорации "Роскосмос" Анной Кикиной на пилотируемом корабле Crew Dragon", - говорится в сообщении.

Запуск корабля Crew Dragon миссии Crew-5, на котором Кикина отправится на МКС, запланирован на 3 октября. В экипаж корабля также вошли астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Коити Ваката.

15 июля Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС. В свою очередь командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сообщал, что подписанное ранее соглашение о перекрестных полетах подразумевает три полета российских космонавтов на американском корабле Crew Dragon. Полет астронавта NASA Франциско Рубио на "Союзе МС-22", который начался 21 сентября, стал первым. 

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