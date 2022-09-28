В деле об умышленном поджоге корабля Bonhomme Richard ВМС США в июле 2020 года появились новые подробности

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В июле 2020 года на американском универсальном десантном корабле Bonhomme Richard, пришвартованном в порту Сан-Диего, начался крупный пожар, который удалось потушить только через четыре дня. В результате инцидента корабль выгорел на 65%, пострадали около 60 моряков и гражданских, а стоимость восстановительных работ эксперты оценили в 3 миллиарда долларов. Судно стоимостью 4,1 млрд долларов было продано на металлолом за 3,66 млн долларов.

Обвинение в умышленном поджоге было предъявлено 19-летнему моряку-новобранцу Райяну Мэйсу, который в тот день с несколькими другими матросами занимался уборкой на судне. Прокуратура потребовала для него пожизненного заключения, Мэйс свою вину отрицает. Американская газета Los Angeles Times сообщает, что в деле появились новые обстоятельства, которые могут указывать на невиновность Мэйса.

В понедельник со стороны защиты на суде военного трибунала выступили два свидетеля, которые видели Мэйса в камуфляжной форме незадолго до начала пожара. Это противоречит показанию другого очевидца, который утверждает, что моряк, похожий на Мэйса, спустился в трюм, где позже и возникло возгорание, одетый в синий комбинезон.

Он был единственным, кто не носил (синий) комбинезон

— сообщил на суде Мэтью Гонсалес, бывший старшина 3-го класса, который в тот день вместе с Мэйсом занимался уборкой на судне.

Согласно его показаниям, помощник боцмана 2-го класса Кристофер Ирвин нёс вахту на лётной палубе во время сбора дежурного отделения. Он сказал, что также видел Мэйса в зеленом камуфляже.

Сторона обвинения строит доказательную базу на основании показаний одного свидетеля — старшины 2-го класса Кенджи Веласко. По его словам, он видел, как человек, которого он считал Мэйсом, спускался по трапу в нижнюю зону хранения транспортных средств Bonhomme Richard, где, по словам следователей, произошел пожар, всего за 20 минут до того, как увидел дым. При этом моряк был одет именно в синий комбинезон и держал в руках ведро, предположительно, с легковоспламеняющимся веществом.

По результатам расследования, проведанного ВМС США, выяснилось, что хотя пожар на Bonhomme Richard возник в результате поджога, катастрофических последствий он достиг по причине того, что команда не смогла ликвидировать возгорание из-за недостаточной подготовки. В докладе военно-морского ведомства подчеркивается, что «потерю корабля можно было предотвратить». Это не удалось сделать из-за плохой подготовки команды к таким ситуациям. Дисциплинарным взысканиям в связи с этим было рекомендовано подвергнуть 36 человек, в том числе командира Bonhomme Richard и пятерых адмиралов флота.

Если сейчас на суде будет оправдан единственный подозреваемый в поджоге корабля, то получится, что следствие зашло в тупик, а ВМС США даже формально не смогли оправдать огромные потери, которые, по сути, стали следствием халатности на всех уровнях работы военно-морского ведомства. Такое признание никак не допустимо для «величайшего флота в мире». Но факты вещь упрямая, случаи с потерей кораблей и гибелью людей из-за плохой подготовки экипажей и других организационных проблем в ВМС США происходят регулярно.

Уже 30 июля 2020 года на американском военном флоте случилась новая трагедия. Во время учений подразделений 1-го Экспедиционного корпуса морской пехоты ВМС США у берегов Калифорнии затонула боевая десантная машина – гусеничная амфибия AAV7. Выбраться из нее удалось только троим морпехам, один из которых скончался после спасения. Девять человек были обнаружены внутри корпуса амфибии только 5 августа — после того, как бронемашину отыскали на глубине 117 метров.