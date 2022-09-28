В школе техников РВСН на полигоне Капустин Яр проходит подготовка более 800 механиков-водителей для ракетных комплексов

ЦАМТО, 27 сентября. Более 800 младших военных специалистов школы техников РВСН завершают обучение и готовятся к сдаче экзаменов по специальным дисциплинам и вождению.

По итогам выпускных экзаменов в воинские части и соединения РВСН сразу после получения аттестатов будет направлено более 800 военнослужащих, получивших специальность механиков-водителей многоосных шасси, будут управлять агрегатами мобильных ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс", в том числе машинами обеспечения боевого дежурства.

Обучение в школе техников РВСН проходит с применением уникальных тренажерных комплексов, которые позволяют обучающимся отработать навыки вождения на самоходных пусковых установках и специальных колесных шасси МЗКТ и МАЗ.

Электронные системы этих тренажеров позволяют отрабатывать навыки вождения по труднопроходимым дорогам и бездорожью с имитацией любого времени года и различных условий окружающей среды.

Большое внимание командование школы уделяет автодромному комплексу общей площадью более 1500 га. На автодроме четыре маршрута с различными препятствиями для отработки навыков вождения на многоосных специальных колесных шасси МЗКТ и широкой линейки МАЗ, на которых свои навыки предстоит продемонстрировать будущим водителям агрегатов ракетного комплекса "Ярс".

После сдачи выпускных экзаменов курсанты получат удостоверение механика-водителя многоосных шасси и на воинском эшелоне будут направлены к местам дальнейшего прохождения службы.

Ежегодно из школы техников РВСН выпускается более двух тысяч специалистов автомобильной службы для частей и соединений РВСН, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.