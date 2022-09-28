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Военное обозрение

Американское издание Politico: Применение иранских дронов ВС РФ стало большой проблемой для украинской армии

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Источник изображения: topwar.ru

Крупное американское медиаиздание Politico публикует материал, посвящённый применению ударных дронов российской армией на Украине. При этом в материале эти дроны определяются как иранские.

Американский автор в статье пишет о том, что были проведены беседы с несколькими военнослужащими ВСУ и все они заявили о том, что применение иранских беспилотников российскими войсками стало «огромной проблемой» для украинской армии.

Из материала «Политико»:

Российские войска начали использование дронов Shahed и Mohajer. Это приводит к разрушительным результатам. Они наносят ими удары по боевым позициям, уничтожают танки, ракетные установки, бронетехнику, также бьют по инфраструктуре, в том числе по объектам в порту Одессы.

Военнослужащий украинской армии в интервью американскому изданию говорит о том, что «Шахеды-136» можно сбить из «Стингера», однако это большая проблема. Сделать это можно днём, да и то вероятность невысока. Ночью сбить такой барражирующий боеприпас с помощью Stinger практически невозможно.

Военнослужащий ВСУ:

Ночью это сделать невозможно, так как Stinger не имеет системы ночного видения и захвата цели.

Также говорится о том, что дроны «Шахед-136» («Герань-2») эффективно используются российской армией против пикапов, которые активно применялись при наступлении в Харьковской области и на севере ДНР.

Из статьи:

Появление дронов Shahed-136 делает проблематичным и ведение боевых действий в старых советских танках, которые не оборудованы современной системой пожаротушения. Нам украинские военные рассказали, что на днях на севере Херсонской области с помощью барражирующих боеприпасов русские уничтожили два украинских танка вместе с экипажами.
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Stinger
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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