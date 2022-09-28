Американское издание Politico: Применение иранских дронов ВС РФ стало большой проблемой для украинской армии

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Крупное американское медиаиздание Politico публикует материал, посвящённый применению ударных дронов российской армией на Украине. При этом в материале эти дроны определяются как иранские.
Американский автор в статье пишет о том, что были проведены беседы с несколькими военнослужащими ВСУ и все они заявили о том, что применение иранских беспилотников российскими войсками стало «огромной проблемой» для украинской армии.
Из материала «Политико»:
Военнослужащий украинской армии в интервью американскому изданию говорит о том, что «Шахеды-136» можно сбить из «Стингера», однако это большая проблема. Сделать это можно днём, да и то вероятность невысока. Ночью сбить такой барражирующий боеприпас с помощью Stinger практически невозможно.
Военнослужащий ВСУ:
Также говорится о том, что дроны «Шахед-136» («Герань-2») эффективно используются российской армией против пикапов, которые активно применялись при наступлении в Харьковской области и на севере ДНР.
Из статьи: