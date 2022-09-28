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В ночное время суток по объектам противника в Одессе были нанесены очередные удары с применением барражирующих боеприпасов «Герань-2». При этом украинское командование теперь реализуют новую директиву, заявляя, что все эти беспилотники якобы были сбиты средствами противовоздушной обороны. Эти заявления опровергаются местными жителями и даже ставленниками самого Киева в Одессе.

Так, глава Одесской администрации, представляющий киевский режим в этом регионе, Максим Марченко подтвердил информацию о том, что беспилотники нанесли поражение объектам в городе и области. По его словам, «разрушен объект инфраструктуры». Однако Марченко не конкретизирует, о каком объекте в данном случае идёт речь.

Ранее, напомним, барражирующими боеприпасами было нанесено поражение штабу оперативного командования «Юг», объекту на территории морского порта, где проводилось планирование операций ВСУ с использованием западных морских беспилотников. Также были уничтожены несколько быстроходных катеров украинских сил и, по некоторым данным, непосредственно морские беспилотники, поставленные странами НАТО.

Ранее сообщалось, будто бы ПВО над Одесской областью «в течение ночи сбили все три иранские дрона» (на Украине идентифицируют БПЛА «Герань-2 как иранский «Шахед-136»). Марченко говорит о том, что сбит был один дрон. По его словам, «необходимо выстраивать систему противодействия этим летательным аппаратам».