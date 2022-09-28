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Пентагон заключил контракт на поставку высокоточных ударных ракет

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Графическое изображение создаваемого Lockheed Martin варианта перспективной оперативно-тактической ракеты по программе армии США Precision Strike Missile (PrSM) при запуске
Графическое изображение создаваемого Lockheed Martin варианта перспективной оперативно-тактической ракеты по программе армии США Precision Strike Missile (PrSM) при запуске.
Источник изображения: © Lockheed Martin

Пентагон заключил контракт с американской военной корпорацией Lockheed Martin на поставку высокоточных ударных ракет. Сумма контракта составила 77,4 миллиона долларов (более 4,5 миллиарда рублей), сообщает РИА Новости.

«Lockheed Martin получил контракт на 77,4 миллиона долларов на поставку 54 высокоточных ударных ракет», — заявили в Министерстве обороны США.

Отмечается, что по условиям контракта поставки должны быть осуществлены до 30 сентября 2025 года.

Ранее американская компания L3Harris Technologies, выступающая одним из важных подрядчиков Пентагона, из-за дефицита полупроводников начала вынимать чипы из старых радиоприемников собственного производства. Радиоприемники компания скупает у одного из своих заказчиков, после чего разбирает их и извлекает оттуда программируемые пользователем вентильные матрицы, поставки которых сталкиваются с проблемами.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
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