Корабль управления "Маршал Крылов" вернулся во Владивосток после учений и арктической экспедиции - штаб ТОФ

Москва. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщил о возвращении корабля управления "Маршал Крылов" в пункт постоянной дислокации, порт Владивосток, после отработки задач на стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) "Восток-2022" и в ходе комплексной арктической экспедиции (КАЭ) "Умка-2022".

"Корабль вышел в море в начале августа для участия в СКШУ "Восток-2022". На борту корабля находился штаб руководства морской частью СКШУ от Приморской флотилии разнородных сил, который осуществлял управления силами в море", - сказано в сообщении ТОФ, распространённом в воскресенье.

СКШУ "Восток-2022" было проведено с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генштаба Вооружённых сил РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО. А также - в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Всего в манёврах было задействовано более 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

"Далее экипаж принял участие в КАЭ "Умка-2022". Действиями сил ТОФ с борта корабля управления "Маршал Крылов" руководил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в ходе КАЭ "Умка-2022" атомные подводные крейсеры с крылатыми ракетами "Омск" и "Новосибирск" ТОФ, находясь в надводном положении, из акватории Чукотского моря произвели пуски противокорабельных крылатых ракет "Гранит" и "Оникс". Совместно с атомными подводными крейсерами в условиях высоких широт с побережья Чукотского полуострова стрельбу крылатой ракетой "Оникс" произвёл береговой ракетный комплекс "Бастион".