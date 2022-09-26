Войти
Интерфакс-АВН

Огневые испытания двигателя РД-0124МС для ракеты "Союз-5" прошли в Воронеже - "Роскосмос"

563
0
0
«Союз-5»
«Союз-5».
Источник изображения: "Роскосмос"

Москва. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Специалисты Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА, Воронеж) провели огневые испытания новейшего двигателя РД-0124МС для второй ступени перспективной ракеты-носителя (РН) "Союз-5", сообщил "Роскосмос".

"Впервые в практике предприятия двигатель скомпонован из двух независимых блоков. Каждый блок имеет две камеры и оснащен турбонасосным агрегатом, бустерными насосами, газогенератором и агрегатами автоматики", - сказано в сообщении госкорпорации, распространённом в воскресенье.

Блоки размещены на общей раме и защищены от излучения струй сопел донным экраном. Управление вектором тяги - за счёт качания каждой камеры в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

"Независимые режимы работы блоков позволяют менять тягу в широком диапазоне - от 30 до 100% от номинала, составляющего 60 тонн", - отмечено в сообщении.

Прототипами двигателя являются РД-0124 и РД-0124А разработки и изготовления КБХА, они эксплуатируются в составе носителей семейств "Союз-2" и "Ангара".

"При этом РД-0124МС превосходит прототипы по важнейшему параметру экономичности - удельному импульсу тяги. А поскольку предшественники имели рекордный показатель (359 единиц) среди всех кислородно-керосиновых двигателей в мире, то РД-0124МС станет новым рекордсменом", - говорится в сообщении.

Месяцем раньше "Роскосмос" сообщил об успешном завершении огневых испытаний самого мощного в мире ракетного двигателя РД-171МВ, также предназначенного для РН "Союз-5".

"Все испытания прошли штатно и подтвердили заложенные при проектировании двигателя характеристики", - информировал "Роскосмос".

РД-171МВ - самый мощный жидкостный ракетный двигатель в мире, который ляжет в основу ракеты "Союз-5". Изучается вопрос его применения в первой ступени создаваемой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса.

Тяга двигателя должна превысить 800 тонн, что делает его самым мощным в мире.

31 декабря 2021 года в госкорпорации сообщали, что лётные испытания жидкостного двигателя РД-171МВ для ракеты "Союз-5" могут начаться в 2022 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
РД-0124А
РД-170
Компании
КБХА
Роскосмос
Проекты
Союз-2 РН
Союз-5 РН
Похожие новости
02.05.2022
История и характеристики ракет-носителей "Ангара"
08.01.2021
Долгий путь «Ангары»
28.08.2020
Глава НПО "Энергомаш": постепенно возвращаемся к переговорам с зарубежными партнерами
03.12.2019
Глава НПО "Энергомаш": российские ракетные двигатели дешевле, чем зарубежные аналоги
26.09.2019
Ракетные проекты Роскосмоса
18.01.2018
"У нас есть задел для создания многоразовых ракет"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 21:38
  • 33016
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.09 21:22
  • 2
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 26.09 20:58
  • 1
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине
  • 26.09 15:05
  • 4
В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО
  • 26.09 14:15
  • 2
Науседа заявил, что Литва и США считают необходимым продолжать поддерживать Украину
  • 26.09 13:35
  • 2
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 26.09 12:47
  • 5
Президент России подписал указ об объявлении частичной мобилизации
  • 26.09 12:31
  • 2
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 26.09 09:13
  • 1
Спецоперация поставила новые задачи перед российской оборонкой
  • 26.09 08:11
  • 21
В США анонсировали презентацию перспективного стелс-бомбардировщика В-21 Raider
  • 26.09 06:31
  • 2
В КТРВ заявили, что оснащение ракетой Х-69 сильно повышает эффективность авиакомплекса
  • 25.09 20:31
  • 13
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 25.09 14:09
  • 1
Чемезов сообщил о наращивании выпуска истребителей Су-57
  • 25.09 12:41
  • 0
Как сохранить жизни мобилизованных?