Огневые испытания двигателя РД-0124МС для ракеты "Союз-5" прошли в Воронеже - "Роскосмос"

Москва. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Специалисты Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА, Воронеж) провели огневые испытания новейшего двигателя РД-0124МС для второй ступени перспективной ракеты-носителя (РН) "Союз-5", сообщил "Роскосмос".

"Впервые в практике предприятия двигатель скомпонован из двух независимых блоков. Каждый блок имеет две камеры и оснащен турбонасосным агрегатом, бустерными насосами, газогенератором и агрегатами автоматики", - сказано в сообщении госкорпорации, распространённом в воскресенье.

Блоки размещены на общей раме и защищены от излучения струй сопел донным экраном. Управление вектором тяги - за счёт качания каждой камеры в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

"Независимые режимы работы блоков позволяют менять тягу в широком диапазоне - от 30 до 100% от номинала, составляющего 60 тонн", - отмечено в сообщении.

Прототипами двигателя являются РД-0124 и РД-0124А разработки и изготовления КБХА, они эксплуатируются в составе носителей семейств "Союз-2" и "Ангара".

"При этом РД-0124МС превосходит прототипы по важнейшему параметру экономичности - удельному импульсу тяги. А поскольку предшественники имели рекордный показатель (359 единиц) среди всех кислородно-керосиновых двигателей в мире, то РД-0124МС станет новым рекордсменом", - говорится в сообщении.

Месяцем раньше "Роскосмос" сообщил об успешном завершении огневых испытаний самого мощного в мире ракетного двигателя РД-171МВ, также предназначенного для РН "Союз-5".

"Все испытания прошли штатно и подтвердили заложенные при проектировании двигателя характеристики", - информировал "Роскосмос".

РД-171МВ - самый мощный жидкостный ракетный двигатель в мире, который ляжет в основу ракеты "Союз-5". Изучается вопрос его применения в первой ступени создаваемой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса.

Тяга двигателя должна превысить 800 тонн, что делает его самым мощным в мире.

31 декабря 2021 года в госкорпорации сообщали, что лётные испытания жидкостного двигателя РД-171МВ для ракеты "Союз-5" могут начаться в 2022 году.