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ТАСС

Глава Венесуэлы заявил, что санкции против РФ приводят к эскалации конфликта на Украине

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Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Николас Мадуро сказал, что его страна не поддерживает "кампанию по возбуждению ненависти, развязанную против славянского народа"

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Санкции в отношении России не способствуют решению конфликта на Украине, а приводят к его эскалации. Такое мнение выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро в обращении, которое зачитал в субботу с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел страны Карлос Фариа.

"Мы не приемлем любые военные провокации и экономические санкции в отношении России, а также кампанию по возбуждению ненависти, развязанную против славянского народа, так как считаем, что эти действия совсем не способствуют установлению мира, а только разжигают огонь войны", - говорится в тексте.

"Мы призываем положить конец незаконным экономическим санкциям и политическому преследованию в отношении Никарагуа, братского народа Кубы, Ирана и России", - добавил Мадуро.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. 

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