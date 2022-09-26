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Вестник Мордовии

Сбивавшая дроны из США и КНР секретная ракета показана на параде в Йемене

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Среди образцов различной техники, продемонстрированной на проходившем в минувшую среду параде сторонников движения "Ансар Аллах" (хуситы) в столице Йемена Сане, многие военные эксперты обратили внимание на представленные впервые барражирующие зенитные ракеты.

Как сообщает "РГ: русское оружие", всего на тралах было провезено несколько десятков таких изделий, предназначенных для уничтожения разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, а также вертолетов различных типов, транспортных самолетов.

Есть данные, что максимальный потолок данного средства поражения составляет 12000 метров, его длина - 2740 миллиметров.

Для боеприпаса сконструирована пусковая установка относительно простой конструкции, старт с которой осуществляется при помощи имеющегося твердотопливного ускорителя. При отрыве от земли это устройство отбрасывается и начинается работа реактивного двигателя, питающегося авиационным керосином, запаса которого хватает на долговременное патрулирование над заданными квадратами.

Сообщалось, что точное прицеливание обеспечивается смонтированной в передней части головкой самонаведения.

Ракета ранее успешно поражала беспилотники китайского и американского производства. В то же время, по имеющимся данным, ее можно использовать и для ударов по различным наземным целям. Правда, данных о выполнении таких миссий пока еще поступало.

Также на параде были продемонстрированы другие образцы ракетного оружия класса "воздух-воздух", в том числе модернизированные зенитные комплексы "Квадрат" и приспособленные для стартов с земли авиационные Р-27Т, а также баллистические и крылатые ракеты, способные поражать объекты, находящиеся на расстоянии до 1450 километров.

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Страны
Йемен
Китай
США
Проекты
БПЛА
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