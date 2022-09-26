Пушкам — бомбы: какое «малое» ядерное оружие есть у России

Сегодня о нём всё чаще говорят на международной арене

В середине сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности использовать для защиты страны в том числе и ядерное оружие. Тема его применения в последние дни звучит на высшем уровне и в выступлениях других мировых лидеров. Зарубежные аналитики вновь, как в холодную войну, размышляют о вероятности появления в ограниченных конфликтах тактических ядерных боеприпасов. В том, какие современные их образцы могут быть на вооружении нашей страны, разбирались «Известия»

Тактическое ядерное оружие

Ядерные вооружения можно условно разделить на два больших класса: системы стратегического ядерного сдерживания и тактическое ядерное оружие (ТЯО). Первый класс представлен привычными средствами ядерной триады — тяжёлые дальнобойные ракеты, способные достигать других континентов. Ими оснащены РВСН, подводные ракетоносцы, самолеты дальней авиации.

Во втором классе многочисленное, но менее известное ядерное оружие — тактическое. Из-за того, что страны «ядерного клуба» отчитываются о нём гораздо менее подробно, чем о стратегическом, информации о ТЯО не так уж много.

Ядерный взрыв. Источник: Global Look Press

Такие боеголовки можно установить на обычное оружие и, теоретически, — использовать в ограниченной войне. И Россия, и США обладают большими его запасами. В меньших количествах оно встречается у других стран «ядерного клуба». Главное их отличие от стратегических систем — компактность и гораздо меньшая мощность.

По традиции, могущество ядерных боеприпасов измеряется в тротиловом эквиваленте — примерном количестве обычного взрывчатого вещества, которое надо подорвать одновременно в одном месте для повторения подобной мощности. У стратегических вооружений он обычно составляет сотни килотонн и мегатонн — тысячи и миллионы тонн обычной взрывчатки.

Тротиловый эквивалент ТЯО меньше — единицы и десятки килотонн. Это всё равно ужасающая угроза. Так, один железнодорожный состав из 50 вагонов — это примерно 2500 т взрывчатых веществ или всего 2,5 кт. По мощности громоздкие американские бомбы, сброшенные на Хиросиму (15 кт) и Нагасаки (21 кт), сейчас отнесли бы к тактическому оружию.

На земле

Современные ядерные боеголовки достаточно компактны и могут иметь вес порядка 150-200 кг. Такая масса позволяет поместить их во многие ракеты и даже в крупнокалиберные артиллерийские снаряды. Еще в 1960-е годы в СССР были созданы малогабаритные ядерные заряды для снарядов калибром 152-мм и для тактических ракет малой дальности типа «Луна», а позже и «Луна-М». При их помощи можно было забросить ядерные боезаряды на дальность до 15-20 км и 70 км соответственно. Но, несмотря на ужасающие последствия применения на такой дальности, взрыв не представлял непосредственной опасности для артиллерийской или ракетной батареи.

В 1970-1980–е годы для тактических ракетных комплексов «Точка» и «Точка-У», которые до недавнего прошлого состояли на вооружении бригад ракетных войск сухопутных войск России, были созданы несколько вариантов ядерных боевых частей с мощностью от 10 до 100 килотонн тротилового эквивалента. Разработкой этих боеголовок занимался ядерный центр ВНИИЭФ в Сарове.

ОТРК «Искандер-М». Источник: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В 2018 году на выставке «Армия-2018» показали макет ядерной боевой части для баллистической ракеты комплекса «Искандер-М». Её тоже разработал российский ядерный центр ВНИИЭФ в Сарове. Мощность этой боевой части, вероятно, составляет от 5 до 50 килотонн. В сочетании с высочайшей точностью «Искандеров» этого достаточно, чтобы в течение считанных минут уничтожить любой, даже самый укрепленный объект. И таких ракет много — именно на «Искандеры» недавно перевооружили все многочисленные бригады ракетных войск.

Кроме баллистических ракет комплексы «Искандер-М» могут применять неядерные крылатые 9М728 и 9М729. Каждая из них может нести боеголовку массой не менее 480 кг. Этого более чем достаточно для оснащения их ядерной боевой частью, ведь они легче обычных.

В небесах

В распоряжении ВКС есть немало нестратегических ядерных боеприпасов. Новейший ракетный комплекс с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» наверняка способен применять ракеты в ядерном оснащении. Он создавался для условий «большой» войны и имеет досягаемость своей лёгкой боевой части до 2000 км.

Но не «Кинжалом» единым живет ядерная составляющая современной оперативно-тактической авиации. В конце 1980-х годов на её вооружение приняли универсальную высокоточную ракету Х-59М «Овод-М». Её может применять фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, а также многоцелевые истребители типа Су-30 и Су-35С. Для этой ракеты в том же ВНИИЭФ в свое время была создана ядерная боевая часть массой около 150 кг. Её мощность может составлять от 3-5 до 50-100 килотонн тротилового эквивалента.

Ракета повышенной дальности класса "воздух-поверхность" Х-59МК (c) bmpd. Источник: bmpd.livejournal.com

А есть еще и свободнопадающие атомные бомбы небольшой мощности. Это то, с чего начиналась история боевого применения ядерного оружия. Этот тип ЯО совершенно точно всё ещё есть на складах и на вооружении российских Военно-космических сил. Их масса составляет от 250 до 500 килограммов и применять такие бомбы может практически любой ударный самолет начиная со штурмовика Су-25. Такие самолеты оснащают специальной системой предохранения от несанкционированного применения. Технически этот вопрос решен еще в 1950-1960-е годы.

И на море

Морские крылатые ракеты «Калибр» созданы на наработках ещё советских ядерных крылатых ракет большой дальности «Гранат». Те в свое время несли боеголовку мощностью 200 килотонн и могли применяться с разных атомных подводных лодок из торпедных аппаратов.

«Калибры» стали более универсальными — они могут стартовать из торпедных аппаратов, ракетных шахт подлодок, универсальных вертикальных пусковых установок надводных кораблей. В СМИ уже упоминалась возможность оснащения «Калибров» не только обычными боеголовками. Технически нет никаких препятствий для того, чтобы разместить в корпусе крылатой ракеты «Калибр» ядерную боевую часть мощностью от 50 до 200 килотонн.

Пуск ракеты «Калибр» с фрегата Черноморского флота. Источник: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Но кроме «Калибров» корабли и береговые части ВМФ России вооружены также сверхзвуковыми ракетами «Оникс». Масса «полезной нагрузки» «Оникса» составляет не менее 200 кг. Получается, что теоретически ядерной боеголовкой может быть оснащена и эта почти несбиваемая ПВО сверхзвуковая ракета. Её можно применять не только по кораблям, но и по наземным радиоконтрастным целям — например, по зданию или какому-то сооружению.

Военно-технические возможности российских нестратегических ядерных сил огромны. По зарубежным оценкам, РФ обладает сегодня самым мощным и обширным арсеналом подобных систем вооружения в мире. Их применение без приказа невозможно — везде такие системы работают под строгим техническим контролем наличия приказа на применение. Без особого распоряжения верховного главнокомандующего или генерального штаба их задействовать не удастся.

Дмитрий Корнев