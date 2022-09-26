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Интерфакс-АВН

Лавров: все законы и доктрины РФ, включая ядерную, будут распространяться и на возможные новые территории

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на новые территории в случае их закрепления в Конституции страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции Российской Федерации, безусловно находится под полной защитой государства, это абсолютно естественно. Все законы, доктрины, концепции, стратегии Российской Федерации распространяются на всю ее территорию", - сказал Лавров на пресс-конференции в ООН, отвечая на вопрос о том, будет ли ядерная доктрина РФ распространяться на новые регионы в случае, если они в ходе референдумов выскажутся в пользу присоединению к России.

Комментируя заявления о неминуемом ответе США в случае присоединения к России новых территорий, министр отметил: "я бы не стал здесь заниматься какими-то мрачными прогнозами".

"Я не слышал, что США грозят каким-то ударом, я слышал, что президент Байден заявил, что в случае проведения референдумов и принятия их результатов, Россию ждут очередные санкции "из ада", или еще откуда-то... Если был угрожающий тезис выдвинут, что Россия получит удар, я ознакомлюсь с этим текстом, я не был в курсе, что США и Украина являются союзниками, связанными такой опасной цепью", - добавил он.

Лавров отметил, что Соединенные Штаты, как и другие страны Запада, не объявляли себя стороной конфликта на Украине, в связи с чем должны соблюдать международные конвенции, запрещающие поставки военных кораблей, боеприпасов и любого военного имущества.

"То есть, поставляя оружие Киеву, США и Евросоюз и НАТО не могут претендовать на статус нейтральных, то есть не могут претендовать на то, что они не участвуют в конфликте", - добавил глава МИД РФ.

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