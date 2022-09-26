Белоруссия против использования ядерного оружия - глава МИД

Минск. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Белоруссия не рассматривает возможность использования оружия против других стран и выступает против использования ядерных вооружений, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Мы не собираемся использовать ядерное оружие. И мы не рассматриваем возможность использования какого-либо оружия против кого бы то ни было", - сказал Макей в интервью "France24". Его слова приводит госагентство БелТА.

"Мы в целом категорически против использования ядерного оружия. Может, вы знаете, что еще в девяностых мы вывезли ядерное оружие с территории Беларуси. Мы были первой страной, которая сделала это без каких-либо предварительных условий. Таким образом, мы полностью против использования ядерного оружия, потому что это приведет, на мой взгляд, к уничтожению человечества. Но, следует отметить, что мы в целом против использования любого оружия. Убежден, что всегда есть возможность сесть за стол переговоров и найти решение проблемы", - сказал министр.

Макей исключил возможность использования территории Белоруссии для нанесения ядерного удара Украине. "Опять же повторюсь, мы заинтересованы в прекращении конфликта как можно скорее. Мы не собираемся наносить удар", - заверил министр.

В то же время глава МИД подчеркнул, что республике необходимы современные вооружения для обеспечения собственной безопасности.

"Как мы можем спокойно сидеть и смотреть на то, как растет контингент НАТО на западных границах Беларуси - в Польше, в Прибалтийских странах, как с каждым годом увеличивается количество проводимых НАТО военных учений? Только за последний год их количество увеличилось в три раза. Мы должны думать о безопасности нашего народа, о благополучии нашего народа. Мы пытаемся предпринимать ответные шаги", - сказал Макей.

Глава МИД Белоруссии выразил надежду, что НАТО не несет реальной военной угрозы республике.

"Я надеюсь, что такого не случится ни сейчас, ни в будущем. Но мы, безусловно, обеспокоены размещением вооруженных сил США в соседних с нами странах", - заявил Макей.