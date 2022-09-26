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Интерфакс-АВН

Россия выступает за расширение СБ ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки - Лавров

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Заседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН.
Источник изображения: © AP Photo / Mary Altaffer

Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия выступает за расширение Совета Безопасности ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки, Индия и Бразилия могли бы стать постоянными членами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Видим перспективы демократизации работы СБ исключительно за счет расширения представленности стран Африки, Азии и Латинской Америки. Особо отмечаем Индию и Бразилию - и хочу это подчеркнуть - как ключевых международных игроков и достойных кандидатов на постоянное членство в Совете - при обязательном одновременном повышении профиля Африки", - заявил он, выступая в субботу на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам министра, "не могут не беспокоить усилия отдельных стран, подрывающие прерогативы Совета Безопасности". "Безусловно, и Совет, и в целом ООН должны быть адаптированы к современным реалиям", - подчеркнул Лавров.

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Бразилия
Индия
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Лавров Сергей
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