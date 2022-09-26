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На польской военной базе, расположенной вблизи украинской границы, дислоцируется группа из 55 американских военнослужащих и переводчиков, в задачу которых поставлено дистанционное обслуживание боевых систем, переданных США незалежной.

Общение ведётся через защищённые мессенджеры на 14 чатах, каждый из которых предназначен для обсуждения ремонтных работ или эксплуатации конкретного изделия. В частности, украинские военные интересуются, как заменять изношенные стволы или сделать снаряды более точными, пересылают эскизы собственноручно изготовленных деталей, спрашивая, можно ли их использовать.

Дистанционный диалог обеспечивает быстрое возвращение техники на поле боя

- пояснил американский подполковник, отвечающий за круглосуточные онлайн-консультации.

Как отметил министр обороны Украины А.Резников, в незалежной освоили производство около 10% необходимых запасных частей, не имея при этом технической документации. Отсутствие руководств к применению вызвано желанием «союзников» защитить конфиденциальную информацию, но отдельные пункты раскрываются в процессе указанного онлайн-общения.

Как пояснили американские военные изданию The Wall Street Journal, пока неясно, достаточно ли работы чатов, чтобы поддерживать всё оружие в исправном состоянии, или в конечном итоге персоналу придётся перебраться на Украину. Подрядчики, поставлявшие боевые системы из США в незалежную, утверждают, что «переданное оружие прослужило бы дольше, если бы специалисты могли ремонтировать его на месте».

Как заявляется в издании, к примеру, до сих пор все 16 РСЗО Himars, переданных киевскому режиму, остаются в рабочем состоянии. Во многом это стало возможным благодаря работе чатов, помогающих быстро устранять неполадки в полевых условиях или заказывать необходимые запчасти, которые передаются в течение нескольких дней или недель в зависимости от типа оружия или неисправности. В то же время Минобороны РФ ранее сообщало, что на Донбассе и украинской территории уничтожено уже не менее 6 таких ракетных установок.

В настоящее время командование США планирует не только расширять номенклатуру военной продукции, предаваемой киевскому режиму, но и создавать логистическую сеть, предназначенную для быстрой доставки запчастей.

Крупнокалиберные орудия должны продолжать стрелять

- делается вывод в американском издании.

Есть версия о том, что американское командование может лукавить, заявляя о том, консультирует украинских военных сугубо дистанционно при ремонте тяжёлой техники. Такая дезинформация может быть связана с продолжением истории в стиле «США не являются стороной конфликта». Хотя вполне понятно, что на Украине хватает военных инструкторов из стран НАТО, включая США, которые на местах могут оказывать непосредственную помощь не только в эксплуатации западного оружия, но и в его ремонте.