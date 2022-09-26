Командование США: Для ремонта нашей техники без вывоза из Украины мы консультируем украинских военных через защищённые мессенджеры

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На польской военной базе, расположенной вблизи украинской границы, дислоцируется группа из 55 американских военнослужащих и переводчиков, в задачу которых поставлено дистанционное обслуживание боевых систем, переданных США незалежной.
Общение ведётся через защищённые мессенджеры на 14 чатах, каждый из которых предназначен для обсуждения ремонтных работ или эксплуатации конкретного изделия. В частности, украинские военные интересуются, как заменять изношенные стволы или сделать снаряды более точными, пересылают эскизы собственноручно изготовленных деталей, спрашивая, можно ли их использовать.
- пояснил американский подполковник, отвечающий за круглосуточные онлайн-консультации.
Как отметил министр обороны Украины А.Резников, в незалежной освоили производство около 10% необходимых запасных частей, не имея при этом технической документации. Отсутствие руководств к применению вызвано желанием «союзников» защитить конфиденциальную информацию, но отдельные пункты раскрываются в процессе указанного онлайн-общения.
Как пояснили американские военные изданию The Wall Street Journal, пока неясно, достаточно ли работы чатов, чтобы поддерживать всё оружие в исправном состоянии, или в конечном итоге персоналу придётся перебраться на Украину. Подрядчики, поставлявшие боевые системы из США в незалежную, утверждают, что «переданное оружие прослужило бы дольше, если бы специалисты могли ремонтировать его на месте».
Как заявляется в издании, к примеру, до сих пор все 16 РСЗО Himars, переданных киевскому режиму, остаются в рабочем состоянии. Во многом это стало возможным благодаря работе чатов, помогающих быстро устранять неполадки в полевых условиях или заказывать необходимые запчасти, которые передаются в течение нескольких дней или недель в зависимости от типа оружия или неисправности. В то же время Минобороны РФ ранее сообщало, что на Донбассе и украинской территории уничтожено уже не менее 6 таких ракетных установок.
В настоящее время командование США планирует не только расширять номенклатуру военной продукции, предаваемой киевскому режиму, но и создавать логистическую сеть, предназначенную для быстрой доставки запчастей.
- делается вывод в американском издании.
Есть версия о том, что американское командование может лукавить, заявляя о том, консультирует украинских военных сугубо дистанционно при ремонте тяжёлой техники. Такая дезинформация может быть связана с продолжением истории в стиле «США не являются стороной конфликта». Хотя вполне понятно, что на Украине хватает военных инструкторов из стран НАТО, включая США, которые на местах могут оказывать непосредственную помощь не только в эксплуатации западного оружия, но и в его ремонте.