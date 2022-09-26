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ТАСС

Экипажи Су-24М Балтфлота поразили ракетами морскую цель, имитирующую корабль "противника"

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Су-24М
Су-24М.
Источник изображения: Виталий Тимкив/ РИА Новости

В учениях задействовали более 10 боевых кораблей

КАЛИНИНГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Экипажи бомбардировщиков Су-24М Балтийского флота успешно поразили на учениях ракетами "воздух-поверхность" морскую мишень, имитирующую корабль условного противника, сообщила в субботу пресс-служба флота.

"В рамках двустороннего командно-штабного учения с группировками флота в морском полигоне в акватории Балтийского моря фронтовые бомбардировщики Су-24М морской авиации флота отработали нанесение ракетного удара по морской цели. В качестве мишени был задействован большой корабельный щит", - говорится в сообщении.

Стрельбы выполнялись с использованием высокоточных авиационных ракет класса "воздух-поверхность" малого радиуса действия. "Данные объективного контроля подтвердили успешное поражение цели", - отметили в пресс-службе.

Для обеспечения безопасности выполнения боевых упражнений задействовали более 10 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, находящихся в море.

Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. 

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