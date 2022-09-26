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Военное обозрение

В иранской прессе: Наши беспилотники, управляемые великой армией России, уничтожают опорные пункты НАТО в Одессе

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Источник изображения: topwar.ru

Вчерашние атаки российскими БПЛА военных объектов ВСУ, наблюдавшиеся в ряде областей незалежной, вызвали нервную реакцию в Киеве и приковали пристальное внимание обозревателей, пытавшихся разобраться в тактике применения дронов.

На основе имеющимся видеоматериалов делается вывод об использовании двух типов БПЛА. В качестве ударной силы выступали Shahed-136 (российское обозначение – «Герань-2»). Именно их полёт запечатлён на многочисленных кадрах. Данные беспилотники идентифицируются по конструкции корпуса в виде «летающего крыла» и особому издаваемому при движении жужжащему звуку.

Источник изображения: topwar.ru

Shahed-136 на военном параде хуситов, Йемен, сентябрь 2022

При этом встал вопрос об особенностях наведения Shahed-136. Ситуация прояснилась после публикации украинской стороной кадров с дроном Qods Mohajer-6, который, как утверждает украинская сторона, был обнаружен в морских водах и взят на буксир после вероятного поражения средствами ПВО. Как считает ряд обозревателей, Mohajer-6 принимал участие в налёте на военные объекты ВСУ в Одессе в качестве корректировщика, работая в тандеме со своим ударным «напарником»: он поддерживал связь с ударными беспилотниками Shahed-136, обеспечивая им дополнительное целеуказание. Нужно ли «Герани-2» это «дополнительное целеуказание», отдельный вопрос.

Оба дрона были разработаны в Иране. Судя по тому, что началось их массовое применение на фронте, арсеналы российской армии серьёзно пополнились такого беспилотниками, став для украинских военных новым неожиданным вызовом.

Тем временем в иранском издании Sabereen News появилась заметка следующее характера:

Наши беспилотники, управляемые великой армией России, уничтожают опорные пункты НАТО в Одессе.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что накануне один из ударов барражирующим боеприпасов в районе Одесского порта был нанесён по месту базирования быстроходных катеров, а также морских беспилотников, поставленных одной из стран НАТО - предположительно, Британией. И иранское издание откровенно пишет о том, что противостояние на Украине - это противостояние России и Североатлантического военного блока.

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Страны
Иран
Йемен
Россия
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
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