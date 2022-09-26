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Военное обозрение

Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р

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Источник изображения: topwar.ru

Согласно информации, просочившейся в прессу, в ходе специальной военной операции на Украине российские военные впервые применили самолет-разведчик Ту-214Р.

На вооружении Воздушно-космических сил страны находится всего два подобных самолета, один из которых был опробован на Украине после недавнего ремонта. В июне 2016 года Минобороны России заключило контракт на производство третьего самолёта подобного типа.

Как сообщают РИО Новости, ссылаясь на неназванный источник, Ту-214Р был использован для обнаружения военных объектов ВСУ. Самолёт-разведчик выявляет такие важные цели, как командные пункты, радиолокационные станции, узлы связи и т.д. и в оперативном порядке передаёт эти данные в командные пункты для нанесения удара.

По некоторым данным, Ту-214Р может обнаруживать вражеские РЛС и радиостанции на расстоянии до 400 километров.

Ту-214Р был создан в конце 2000-х годов на базе пассажирского самолёта Ту-214. Воздушный разведчик был предназначен для замены устаревшего Ил-20. Самолет собирается на Казанском авиационном производственном объединении имени Горбунова.

Самолёт-разведчик Ту-214Р в 2016 году использовался в военной операции в Сирии.

В связи с такого рода данными высказывается предположение о том, что с помощью Ту-214Р создаётся база координат объектов, которая может быть передана для ракетных войск, а также для дальнейшего применения по этим объектам ударных беспилотников и барражирующих боеприпасов.

Напомним, что накануне по военным целям в Одессе были применены несколько БПЛА «Герань-2», после чего Зеленский обвинил Иран в оказании военной помощи России и отозвал «аккредитацию» посла этой страны в Киеве.

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Иран
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2 комментария
№1
26.09.2022 13:13
Хорошо, теперь дело пойдет веселее.
Два вопроса:
1. одного самолета маловато, для непрерывного круглосуточного патрулирования линии фронта нужно как минимум два, желательно три.
2. не попадалась информация, что Ту-214Р оборудован системой противоракетной защиты.
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№2
26.09.2022 21:22
Цитата, q
Согласно информации, просочившейся в прессу, в ходе специальной военной операции на Украине российские военные впервые применили самолет-разведчик Ту-214Р.
Безмерно хочется узнать почему первое боевое применение Ту-214Р в ходе СВО не состоялось ещё в феврале 2022 г.?
Цитата, BorSch сообщ. №1
1. одного самолета маловато, для непрерывного круглосуточного патрулирования линии фронта нужно как минимум два, желательно три.
А их и есть два, или три.
Цитата, q
2. не попадалась информация, что Ту-214Р оборудован системой противоракетной защиты.
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