Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р

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Согласно информации, просочившейся в прессу, в ходе специальной военной операции на Украине российские военные впервые применили самолет-разведчик Ту-214Р.

На вооружении Воздушно-космических сил страны находится всего два подобных самолета, один из которых был опробован на Украине после недавнего ремонта. В июне 2016 года Минобороны России заключило контракт на производство третьего самолёта подобного типа.

Как сообщают РИО Новости, ссылаясь на неназванный источник, Ту-214Р был использован для обнаружения военных объектов ВСУ. Самолёт-разведчик выявляет такие важные цели, как командные пункты, радиолокационные станции, узлы связи и т.д. и в оперативном порядке передаёт эти данные в командные пункты для нанесения удара.

По некоторым данным, Ту-214Р может обнаруживать вражеские РЛС и радиостанции на расстоянии до 400 километров.

Ту-214Р был создан в конце 2000-х годов на базе пассажирского самолёта Ту-214. Воздушный разведчик был предназначен для замены устаревшего Ил-20. Самолет собирается на Казанском авиационном производственном объединении имени Горбунова.

Самолёт-разведчик Ту-214Р в 2016 году использовался в военной операции в Сирии.

В связи с такого рода данными высказывается предположение о том, что с помощью Ту-214Р создаётся база координат объектов, которая может быть передана для ракетных войск, а также для дальнейшего применения по этим объектам ударных беспилотников и барражирующих боеприпасов.

Напомним, что накануне по военным целям в Одессе были применены несколько БПЛА «Герань-2», после чего Зеленский обвинил Иран в оказании военной помощи России и отозвал «аккредитацию» посла этой страны в Киеве.