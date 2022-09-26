Белый дом призвал американцев не ездить на Украину с целью участия в боевых действиях

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не могут гарантировать их безопасность

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Власти США призывают американцев не ездить на Украину с целью участия там в боевых действиях. Об этом на регулярном брифинге в пятницу заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"США приветствуют достижение договоренности об обмене пленными между РФ и Украиной, которая включала [возвращение] двух граждан США, <...> захваченных [в плен] во время службы в украинской армии. США признательны Украине за включение всех военнопленных, независимо от их национальности, в свои переговоры, и мы с нетерпением ждем воссоединения этих американских граждан со своими семьями. <...> Мы также повторяем, что Госдепартамент США рекомендует американским гражданам не ездить на Украину. <...> Те, кто участвуют [там] в боевых действиях, подвергаются серьезному риску. США не могут гарантировать их безопасность", - сказала она.

"Мы по-прежнему призываем американцев направлять свою энергию на многие другие существующие возможности оказания помощи Украине и ее народу", - добавила она.

В четверг глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в рамках обмена Киев освободил 55 военных союзных сил, в том числе четырех рядовых ДНР и одного ефрейтора Луганской Народной Республики (ЛНР). Кроме того, Киев передал украинского политика Виктора Медведчука. Киеву были возвращены 215 человек, в том числе представители украинских националистических батальонов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.