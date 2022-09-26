Войти
ТАСС

Белый дом призвал американцев не ездить на Украину с целью участия в боевых действиях

491
0
0
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: Depositphotos

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не могут гарантировать их безопасность

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Власти США призывают американцев не ездить на Украину с целью участия там в боевых действиях. Об этом на регулярном брифинге в пятницу заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"США приветствуют достижение договоренности об обмене пленными между РФ и Украиной, которая включала [возвращение] двух граждан США, <...> захваченных [в плен] во время службы в украинской армии. США признательны Украине за включение всех военнопленных, независимо от их национальности, в свои переговоры, и мы с нетерпением ждем воссоединения этих американских граждан со своими семьями. <...> Мы также повторяем, что Госдепартамент США рекомендует американским гражданам не ездить на Украину. <...> Те, кто участвуют [там] в боевых действиях, подвергаются серьезному риску. США не могут гарантировать их безопасность", - сказала она.

"Мы по-прежнему призываем американцев направлять свою энергию на многие другие существующие возможности оказания помощи Украине и ее народу", - добавила она.

В четверг глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в рамках обмена Киев освободил 55 военных союзных сил, в том числе четырех рядовых ДНР и одного ефрейтора Луганской Народной Республики (ЛНР). Кроме того, Киев передал украинского политика Виктора Медведчука. Киеву были возвращены 215 человек, в том числе представители украинских националистических батальонов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
11.07.2022
Мир забыл, что есть более серьезные проблемы, чем Украина
25.06.2021
TNI (CША): так прогнала Россия британский эсминец бомбами или нет?
29.09.2020
Lidovky (Чехия): холодная война 2.0. Как защититься в мире, где главное оружие — единицы и нули?
21.02.2020
Rai Al Youm (Великобритания): третий и, возможно, последний раунд переговоров между Россией и Турцией по кризису в Идлибе провалился
12.12.2019
Дело о российских шпионах в Верхней Савойе: кто кем манипулирует? (Atlantico, Франция)
22.08.2019
Blic (Сербия): последний козырь Москвы на Балканах
25.07.2014
Перспективы санкций ЕС против России и судьба «Мистралей»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 21:38
  • 33016
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.09 21:22
  • 2
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 26.09 20:58
  • 1
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине
  • 26.09 15:05
  • 4
В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО
  • 26.09 14:15
  • 2
Науседа заявил, что Литва и США считают необходимым продолжать поддерживать Украину
  • 26.09 13:35
  • 2
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 26.09 12:47
  • 5
Президент России подписал указ об объявлении частичной мобилизации
  • 26.09 12:31
  • 2
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 26.09 09:13
  • 1
Спецоперация поставила новые задачи перед российской оборонкой
  • 26.09 08:11
  • 21
В США анонсировали презентацию перспективного стелс-бомбардировщика В-21 Raider
  • 26.09 06:31
  • 2
В КТРВ заявили, что оснащение ракетой Х-69 сильно повышает эффективность авиакомплекса
  • 25.09 20:31
  • 13
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 25.09 14:09
  • 1
Чемезов сообщил о наращивании выпуска истребителей Су-57
  • 25.09 12:41
  • 0
Как сохранить жизни мобилизованных?