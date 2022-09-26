Барражирующие боеприпасы «Герань-2» продолжили атаковать объекты в Одессе и в тёмное время суток

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Из Одессы приходят сообщения о продолжающихся ударах по объектам в городе. Напомним, что сегодня удары с утренних часов по военным объектам приморского города наносятся с применением барражирующих боеприпасов «Герань-2», которыми уже поражены здание, где планировалась операция с использованием натовских морских беспилотников, несколько быстроходных катеров в порту, и, по некоторым данным, и сами морские беспилотники.

Новые удары, как сообщается, так же наносятся с применением ударных дронов, характерное «жужжание» которых слышно в вечернем небе. Это уже третья серия ударов за сегодняшний день.

Одесские группы в мессенджерах и социальных сетях сообщают о том, что целая серия взрывов прогремела в самых разных районах города.

Примечательно, что в городе даже не включают сирены воздушной тревоги. Наибольшее число взрывов, как пишут в сети, идёт на территории порта и в прибрежной зоне. По некоторым сведениям, после первых пикирований «Герани-2» украинские военные бросились в срочном порядке перегонять плавсредства, включая уцелевшие катера береговой охраны, на другие участки. Но только это им не помогло. Оптика барражирующих боеприпасов позволяет и в тёмное время суток без труда засекать цель и направляться именно к ней. Что и происходит.

Ранее глава киевского режима Зеленский обвинил Иран в том, что Россия применяет против украинских объектов беспилотники «Шахед-136». Так в Киеве обозначают российскую «Герань-2». Зеленский назвал Иран «нарушающим суверенитет Украины.