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Киев может получить дополнительную партию французских колесных САУ Caesar, переговоры об этом ведутся. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украинский министр сообщил, что в рамках ГА ООН провел переговоры с французской коллегой Катрин Колонна, обсудив поставку дополнительной партии САУ Caesar. Кроме того, стороны обсудили варианты привлечения России за "совершенные преступления" и вклад Франции в восстановление Украины.

Однако Кулеба выдает желаемое за действительное, у Франции нет "лишних" гаубиц Caesar, Макрон передал Зеленскому все, что мог, а это целых 18 установок. После этого Парижу пришлось делать срочный заказ на производство такого же количества САУ. Когда они будут произведены неизвестно.

Еще одна неприятная для Киева новость пришла из Берлина, где немецкий парламент отклонил предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС поставить Украине танки и другую бронетехнику.

В нынешней военной ситуации, в которой украинская армия постепенно отвоевывает свои территории, мы должны передать по крайней мере бронетранспортеры Fuchs и БМП Marder. А если того потребует ситуация, то, возможно, и боевой танк Leopard

- заявила депутат от "свободных демократов" Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Однако предложение оппозиции не прошло, правящий блок при поддержке "левых" не поддержали немедленной передачи танков Украине, поручив рассмотрение этого вопроса министерству иностранных дел ФРГ.