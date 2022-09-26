Противник пытался сбить ударные дроны «Герань-2» над Одесским портом с помощью стрелкового оружия

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Поступают некоторые подробности о нанесении серии ударов по объектам в Одессе с применением барражирующих боеприпасов. Напомним, что украинская сторона заявила о массированном использовании дронов-«камикадзе» «Шахед-136». Речь идёт о применении БПЛА «Герань-2», которые являются производной упомянутых беспилотников иранской разработки с дальностью полёта до 2000 км (по другим – до 3000 км).

Сразу несколько таких дронов были направлены на объекты в Одессе. При этом стало известно, что украинские военные пытались сбить эти барражирующие боеприпасы из стрелкового оружия. На кадрах видно (слышно), как по летящей «Герани-2», ведётся огонь из автоматов. Но безуспешно.

Один из дронов-«камикадзе» нанёс удар по административному зданию на территории Одесского порта. В этом здании, как стало известно, осуществлялось военное планирование в том числе по запуску морских беспилотников в направлении российского Крыма. Теперь с документацией по такого рода планированию, как и с объектом, на котором оно осуществлялось, у противника возникли, мягко говоря, проблемы. «Герань-2», несмотря на попытки её сбить, долетела до объекта, спикировав ему на крышу, после чего произошёл взрыв и начался пожар.

Прямое попадание по объекту на территории Одесского порта:

Как утверждает украинская сторона, один ударный дрон был сбит. Причём сбивать такие дроны - чревато последствиями. Заявлено, что он упал на автозаправку.