Французские СМИ о референдумах: жители Донбасса рады. Запад — зол

Обзор реакции французских СМИ на референдумы о присоединении к России

Референдумы в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях имеют одну особенность, которую заметили французские журналисты. Если сами участники рады получить гарантию безопасности от России, то Запад "наблюдает" за голосованием со злобой.

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Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что проведение референдумов на оккупированных территориях сделает невозможным переговоры с Россией о мире.

Советник Зеленского Алексей Арестович отметил, что потери российской армии "огромны", и затем язвительно заметил: "Хорошо быть россиянином при Путине".

Во вторник, 20 сентября, Киев предупредил, что политическая эскалация со стороны России ни на йоту не отвлечет украинские войска от усилий по возвращению территорий, находящихся под контролем российских сил. Продвижение украинцев происходит умеренными темпами, но все же быстрее затянувшегося с апреля упорного наступления России в Донбассе. Правда, и потери большие, так что господин Арестович зря шутит про мобилизацию россиян при Путине. Западные лидеры продолжают осуждать действия российских сил на Украине.

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Жители Донецкой и Луганской областей, которые уже заявили о своей независимости, должны теперь решить, хотят они или не хотят быть в составе России. А вот в Херсонской и Запорожской областях, лишь частично контролируемых российскими войсками, вопрос поставлен таким образом: "Вы хотите выйти из состава Украины, создать независимые государства и войти в состав России?"

Если согласие четырех украинских областей присоединиться к России не будет признано международным сообществом, это должно стать поворотным моментом в наступлении, которое Россия ведет на Украине с 24 февраля. Столкнувшись с массированным контрнаступлением Киева на оккупированных территориях, Владимир Путин решил усилить армию, издав в среду указ о частичной мобилизации россиян, которая коснется по меньшей мере 300 тысяч человек.

"То, что президент Путин выбрал эту неделю, чтобы подлить масла в разожженный им огонь, когда большая часть мировых лидеров собралась в Организации Объединенных Наций, показывает его полное презрение к уставу ООН", - заявил в четверг в Совете Безопасности ООН госсекретарь США Энтони Блинкен. "Мы не можем допустить, чтобы это сошло с рук президенту Путину".

В целом объявление об организации референдумов на оккупированных территориях не нашло одобрения почти ни у кого на Западе, в отличие о Востока. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал их "инсценировкой", а Эммануэль Макрон — "пародией".

Зато участники референдума, реально живущие на этих территориях, очень позитивно относятся к происходящему. "Проведение этого референдума — исторический момент […] Мы возвращаемся домой!", - с удовлетворением отметил лидер ДНР Денис Пушилин в видео, выложенном в Телеграм.

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Россия хочет изменить ситуацию таким образом, чтобы украинские прорывы приравнивались к вторжению на ее территорию, а не к защите Украины от наступающих войск противника.

Такой маневр можно было предвидеть уже 21 февраля этого года, когда Владимир Путин признал независимость двух республик Донецкой и Донбасской по образцу того, как он признал субъектность Южной Осетии в 2008 году. Затем он дал понять, что сепаратистские образования имеют законное право атаковать "киевских оккупантов". Это одностороннее признание стало прелюдией к спецоперации, что позволило России ее оправдать, представив ее как гуманитарную акцию, призванную спасти русскоязычное население от "геноцида", который замыслила хунта неонацистов и преступников-наркоманов...

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Процесс голосования, несомненно, будет с индивидуальными особенностями в каждой из четырех республик. Сообщается, что жителям Запорожской области буден задан следующий вопрос: "Вы выступаете за выход Запорожской области из состава Украины, за независимость Запорожья и его присоединения к России в качестве субъекта Российской Федерации?" Этот вопрос относится и к жителям Херсонской области, но не к самопровозглашенным Луганской и Донецкой республикам, которые уже объявили себя независимыми. Они должны будут ответить только на вопрос о присоединении к России.

Другой вопрос пока остается весьма неясным: в каких границах будет определяться независимость этих районов? В случае с Запорожьем и Херсоном референдум коснется всего региона, считает Анна Колен Лебедев, лектор университета Нантер, специалист по постсоветскому пространству. И поэтому те части территории, которые не находятся под контролем России, входят в состав "новых регионов России". "Именно для этих территорий проводятся референдумы: с момента положительного голосования будет считаться, что украинская армия атакует Россию на ее территории", — отметила эксперт. Для Луганской и Донецкой областей границы более туманны. На первый взгляд можно предположить, что они останутся в границах сепаратистских республик до 24 февраля, что кажется не очень логичным.