Войти
Интерфакс-АВН

Мобилизация не коснется студентов, проходящих первичное обучение в вузах на очных или вечерних отделениях - Минобороны РФ

598
0
0
Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле военного комиссариата Читинского района
Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле военного комиссариата Читинского района.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Частичная мобилизация не затронет студентов, которые проходят первичное обучение в вузах РФ на очных или вечерних отделениях, сообщили в Минобороны РФ.

"Граждане Российской Федерации, состоящие на воинском учёте по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях, на военную службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются", - сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

Накануне в российском Генштабе заявили, что частичная мобилизация и осенний призыв в армию не касаются студентов очных отделений вузов.

"Ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идет. Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет", - заявил в четверг представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.

Он сообщил, что этой осенью на срочную военную службу призовут 120 тыс. новобранцев. "Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания", - сказал Цимлянский.

Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу накануне сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

22 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что указ допускает возможность призыва до 1 млн человек.

В Генштабе заявили, что частичная мобилизация в первую очередь коснется стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей; могут призвать находящихся в краткосрочной поездке за рубеж россиян.

"В рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. При этом как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено. Но, тем не менее, приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности", - заявил в четверг Цимлянский.

"В рамках проведения частичной мобилизации будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов", - сообщил Цимлянский.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
01.04.2022
Этой весной в армию отправятся 134,5 тысячи новобранцев
25.09.2017
"Запад-2017": Рухнет ли режим недоверия
02.03.2016
Как Путин превратил российскую армию в современную и грозную боевую силу (The National Interest, США)
03.12.2014
Военные самолеты смогут сажать на автострады
26.02.2014
О перспективах российско-египетского военно-технического сотрудничества
15.11.2012
Минобороны приостановило серию реформ, начатых Сердюковым
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 21:38
  • 33016
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.09 21:22
  • 2
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 26.09 20:58
  • 1
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине
  • 26.09 15:05
  • 4
В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО
  • 26.09 14:15
  • 2
Науседа заявил, что Литва и США считают необходимым продолжать поддерживать Украину
  • 26.09 13:35
  • 2
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 26.09 12:47
  • 5
Президент России подписал указ об объявлении частичной мобилизации
  • 26.09 12:31
  • 2
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 26.09 09:13
  • 1
Спецоперация поставила новые задачи перед российской оборонкой
  • 26.09 08:11
  • 21
В США анонсировали презентацию перспективного стелс-бомбардировщика В-21 Raider
  • 26.09 06:31
  • 2
В КТРВ заявили, что оснащение ракетой Х-69 сильно повышает эффективность авиакомплекса
  • 25.09 20:31
  • 13
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 25.09 14:09
  • 1
Чемезов сообщил о наращивании выпуска истребителей Су-57
  • 25.09 12:41
  • 0
Как сохранить жизни мобилизованных?