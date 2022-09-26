Мобилизация не коснется студентов, проходящих первичное обучение в вузах на очных или вечерних отделениях - Минобороны РФ

Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Частичная мобилизация не затронет студентов, которые проходят первичное обучение в вузах РФ на очных или вечерних отделениях, сообщили в Минобороны РФ.

"Граждане Российской Федерации, состоящие на воинском учёте по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях, на военную службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются", - сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

Накануне в российском Генштабе заявили, что частичная мобилизация и осенний призыв в армию не касаются студентов очных отделений вузов.

"Ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идет. Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет", - заявил в четверг представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.

Он сообщил, что этой осенью на срочную военную службу призовут 120 тыс. новобранцев. "Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания", - сказал Цимлянский.

Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу накануне сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

22 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что указ допускает возможность призыва до 1 млн человек.

В Генштабе заявили, что частичная мобилизация в первую очередь коснется стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей; могут призвать находящихся в краткосрочной поездке за рубеж россиян.

"В рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. При этом как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено. Но, тем не менее, приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности", - заявил в четверг Цимлянский.

"В рамках проведения частичной мобилизации будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов", - сообщил Цимлянский.