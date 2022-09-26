Китайские СМИ: Европа пытается наладить поставки энергоносителей с Ближнего Востока, который был дестабилизирован самим Западом

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Как пишет китайское издание «Хуаньцю шибао», Евросоюз мечется по сторонам, пытаясь найти замену российским энергоносителям, от которых они отказываются. Однако, отмечает издание, зависимость Европы от газа и нефти из России настолько велика, что в краткосрочной перспективе найти полноценную альтернативу просто невозможно.

Европейские лидеры активно проводят политику в этом направлении. Так, на октябрь назначена очередная поездка на Ближний Восток немецкого канцлера Олафа Шольца. Понятно, с какой целью он решил посетить этот регион.

С момента энергетического кризиса 1970-х годов, когда арабские страны перекрыли Западу кислород из-за поддержки Израиля, Европа пыталась выстроить диверсифицированную энергосеть, чтобы не зависеть от одного поставщика. Нестабильность Ближневосточного региона привела Европу к проведению более тесной политики в области энергетического сотрудничества с Россией. В итоге в 2021 году ЕС получала из России около 25% нефти и почти 40% газа от общего объема потребления. Это по самым скромным оценкам.

Украинский кризис вынудил лидеров Евросоюза заново пересмотреть свою энергетическую дипломатию и искать новые надежные источники энергоресурсов. Теперь же ЕС пытается огромные объемы нефти и газа, шедшие из России, распределить по странам Ближнего Востока и Северной Африки, пишет «Хуаньцю шибао». Но, во-первых, у стран Ближнего Востока нет особого интереса в том, чтобы такие поставки начинать, ведь тогда цены на энергоносители упадут - придётся добывать больше, а получать меньше. Во-вторых, сама Европа пытается отмахнуться от того факта, что Ближний Восток - регион нестабильный. Причём в определённой мере дестабилизирован он самим Западом во главе с США. Порой одна ракета хуситов приводит к таким последствиям для мирового рынка нефти, которые могут обнулить любой эффект от визита политиков уровня Шольца.