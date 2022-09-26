Американская авианосная группировка прибывает в Южную Корею для участия в военных учениях - СМИ

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit.

Гонконг. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Ударная авианосная группировка ВМС США во главе с авианосцем Ronald Reagan в пятницу прибывает в южнокорейский порт Пусан для участия в первых за пять лет совместных американо-южнокорейских военно-морских учениях, сообщило агентство "Ренхап".

В состав группировки помимо авианосца входят ракетные крейсер Chancellorsville и эсминец Barry. В учениях планируется также участие американской атомной подлодки Annapolis, говорится в сообщении.

"Прибытие авианосца призвано продемонстрировать надежность союза Южной Кореи и США и готовность сдержать ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи", - приводит "Ренхап" заявление источника из числа официальных лиц, сделанное на условиях анонимности.

Учения пройдут у восточного побережья Южной Кореи в конце текущего месяца.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея на прошедшем в Вашингтоне очередном заседании Консультативной группы по стратегии сдерживания на уровне заместителей министров обороны подчеркнули, что продолжат противостоять политике КНДР с применением всех возможных механизмов.

"Диалог, состоявшийся 16 сентября, подчеркнул приверженность обоих партнеров использованию всех доступных рычагов - включая дипломатические, информационные, военные и экономические инструменты - для укрепления готовности США обеспечивать безопасность РК и усиливать сдерживание КНДР, а в более широком плане - противодействовать угрозе со стороны КНДР", - говорилось в итоговом совместном заявлении сторон.

Вашингтон и Сеул подтвердили, что ядерное испытание КНДР будет встречено "решительным ответом".

"Обе страны тесно координируют свои действия в деталях и готовы ко всем возможным сценариям", - подчеркивалось в документе.