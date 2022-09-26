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Военное обозрение

Институт изучения войны США дал прогноз развития СВО после частичной мобилизации в России

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Источник изображения: topwar.ru

Частичная мобилизация военнообязанных в Российской Федерации позволит успешно решить вопрос с удовлетворением потребности в дополнительных подразделениях на новых территориях (имеются в виду территории ЛНР, ДНР, Херсонщины и Запорожской области). Также она поможет сформировать резервные силы, которые затем могут быть задействованы на ряде направлений. Это следует из выводов Института изучения войны США, эксперты которого сейчас внимательно изучают специальную военную операцию и ее влияние на положение дел в России и на Украине.

В то же время, американские аналитики считают, что обстановка на фронте будет обостряться и далее. Так, по их мнению, переговоры сторон с МАГАТЭ вокруг событий на Запорожской АЭС вряд ли изменят ситуацию на этом стратегическом объекте. Соответственно, риск аварии на станции будет сохраняться и впредь.

Украинская армия в настоящее время продолжает ограниченные попытки контрнаступления на Харьковско-Луганском направлениях. Также продолжается наступление на Красный Лиман, удерживаемый союзными войсками.

В свою очередь, союзные войска продолжают штурмовать украинские укрепленные районы на линии фронта в Донецкой Народной Республике. Параллельно наносятся удары по северной и западной частям Запорожской области, которая все еще находится под контролем украинских вооруженных сил.

В Херсонской области ситуация не очень понятная. Как утверждают американские эксперты, украинское военное командование отказывается комментировать ситуацию вокруг контрнаступления на Херсонщине. Это может быть связано с осознанием провала планов по быстрому контрнаступлению ВСУ.

Между тем, именно на контрнаступление на южном направлении президент Украины Владимир Зеленский возлагал очень большие надежды. По утверждениям некоторых аналитиков, в Киеве мечтали о прорыве к границам Крыма, а также о перекрытии сухопутного коридора в Крым. Зеленский хотел представить своим покровителям и спонсорам на Западе именно такой результат. Но не срослось, а результаты Харьковского контрнаступления, хотя и не радуют российскую сторону, но всё же не являются столь впечатляющими, чтобы Киев мог говорить о чём-то похожем на перелом в ходе боевых действий.

Также американский Институт изучения войны отметил, что власти городов Донбасса, Херсонщины и Запорожья в настоящее время создают все условия для проведения референдума о присоединении этих территорий к России. Референдумы начались сегодня, 23 сентября, в 8:00. Частичная мобилизация и сосредоточение сил и средств РФ позволят укрепить позиции на Донбассе и на южном направлении.

Как видим, в целом прогноз и анализ, представленные Институтом изучения войны, отличаются от оптимистичных воинственных заявлений президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. Если отложить в сторону соображения пиара и информационной войны, то специалисты на Западе видят реальную ситуацию и понимают возможный ход ее развития. Так, Россия обладает колоссальным мобилизационным потенциалом, экономическими возможностями, новейшим вооружением, и эти факторы заставляют вспомнить слова президента страны Владимира Путина о том, что наша страна еще ничего и не начинала, но начать готова в случае угрозы в адрес российских граждан и территорий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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