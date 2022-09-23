Решений по ограничению работы предприятий РФ в связи с мобилизацией не принималось - Кремль

Москва. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Никаких решений об ограничении работы российских предприятий в связи с объявленной частичной мобилизацией не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, планируется ли введение каких-либо экономических мобилизационных мер, к примеру, ограничения на работу предприятий, Песков сказал: "В настоящий момент каких-либо решений на этот счет не принималось".

"В подписанном указе (о частичной мобилизации) тоже никаких параграфов про это не было. Сейчас нет никаких решений", - отметил Песков.