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Интерфакс-АВН

Решений по ограничению работы предприятий РФ в связи с мобилизацией не принималось - Кремль

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Никаких решений об ограничении работы российских предприятий в связи с объявленной частичной мобилизацией не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, планируется ли введение каких-либо экономических мобилизационных мер, к примеру, ограничения на работу предприятий, Песков сказал: "В настоящий момент каких-либо решений на этот счет не принималось".

"В подписанном указе (о частичной мобилизации) тоже никаких параграфов про это не было. Сейчас нет никаких решений", - отметил Песков.

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Страны
Россия
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