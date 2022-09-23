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Интерфакс-АВН

ОАК не должна заплатить Минобороны РФ 603 млн руб. - решение кассации

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Стенд ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" на выставке "Госзаказ"
Стенд ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" на выставке "Госзаказ".
Источник изображения: bmpd

Москва. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Арбитражный суд Московского округа в четверг оставил в силе решения нижестоящих инстанций, отклонивших иск Минобороны РФ о взыскании с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") 602,8 млн рублей неустойки по госконтракту от 20 декабря 2016 года.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил кассационную жалобу ведомства.

Спор, согласно материалам дела, возник из-за заключенного 20 декабря 2016 года госконтракта стоимостью 23,97 млрд рублей на сервисное обслуживание и ремонт самолетов военно-транспортной авиации для нужд Минобороны в 2016-2019 годах. Военное ведомство сочло, что ОАК нарушила сроки исполнения контракта и изначально начислило неустойку в размере 10,7 млрд рублей. Затем, согласно уточненному расчету исковых требований, она была снижена до 602,8 млн рублей. Минобороны сделало это "с учетом доводов отзыва компании (ОАК, - "ИФ") о частичном пропуске срока исковой давности и неначислении неустойки на период введенного постановлением правительства от 3 января 2020 года моратория на возбуждение дел о банкротстве" и на взыскания.

Девятый арбитражный апелляционный суд в конце июня оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 14 апреля отклонил иск ведомства.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Проекты
2020-й год
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