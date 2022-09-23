Глава КТРВ Обносов: рой наших ракет может обмениваться информацией и перераспределять цели - Интервью ТАСС

Одна из крупнейших в мире оборонно-промышленных корпораций — "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) — специализируется на разработке, производстве и модернизации ракет для авиационных, корабельных и наземных комплексов, морского подводного оружия, а также ракетно-космической техники. Ее продукция пользуется высоким спросом и успешно применяется Вооруженными силами РФ, в том числе в ходе военной спецоперации на Украине. О том, какие сегодня у армии России есть ракеты и торпеды, какими возможностями они обладают, а также какие авиационные средства поражения разрабатываются и в ближайшее время поступят на вооружение, рассказал в интервью ТАСС генеральный директор КТРВ Герой России Борис Обносов.

— Борис Викторович, известно, что КТРВ ведет работы по созданию малогабаритных боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов (БЛА). На какой стадии сейчас эти работы? Были ли испытания, завершились ли они?

— KTPB уже не первый год ведет работы по малогабаритным управляемым средствам поражения, предназначенным для вооружения не только БЛА, но и авиационных комплексов фронтовой авиации.

В качестве примера может служить самонаводящаяся управляемая ракета малой дальности Х-МД-Э, которая находится в опытно-конструкторской разработке (ОКР) на этапе технического проекта, и рассчитываем, что в самое ближайшее время мы должны ее завершить. В ходе OKP было изготовлено несколько прототипов экспериментальных образцов и проведены успешные опытные пуски с БЛА.

На форуме "Армия-2022" был представлен один из образцов весом 110 кг, что позволяет размещать его не только под вертолетом и самолетом, но и под беспилотником. Наша задача — использовать тот же самый принцип: "пустил — забыл". Сегодня есть разработчики, которые делают еще меньшие изделия. Ниша КТРВ пока — 50–100 кг.

— Корпорация создает высокоточное интеллектуальное вооружение. Какие сегодня возможности имеют наши крылатые ракеты?

— Любая управляемая ракета является интеллектуальной по сравнению с неуправляемой. Речь может идти об уровне интеллекта, который заметно повышается с каждым поколением управляемых ракет.

Управляемая по радиокомандам авиационная ракета первого поколения имела интеллект человека, ежесекундно принимающего решения в сложной обстановке и зачастую одновременно управляющего самолетом-носителем.

Управляемая ракета второго поколения, наводящаяся на пятно лазерного подсветчика, требует внешней интеллектуальной поддержки в период организации подсветки цели. Увидев в поле зрения ГСН лазерное пятно, ракета до самого попадания в цель самостоятельно вырабатывает необходимые команды управления.

В настоящее время в KTPB разрабатываются управляемые ракеты третьего поколения, которым перед пуском достаточно сообщить в полетном задании координаты или район нахождения цели, признаки цели или рельеф местности в районе цели.

Самостоятельный поиск и обнаружение цели — характерный признак управляемых ракет третьего поколения. Это ракеты Х-38МЛЭ, Х-38МТЭ, X-59MK2, Х-35УЭ. Следующим шагом является использование систем наведения управляемых ракет с элементами искусственного интеллекта, способных принимать рациональные решения в сложной целевой обстановке.

Если наша ракета, не будем называть конкретные цифры, летит на несколько тысяч км и попадает в круг радиусом 10 м, то понятно, что она обладает всеми очень высокотехнологичными средствами как бортовой системы управления, так и конечного наведения. Не говорю даже про все остальное — двигатель, аэродинамику. В этом и состоит интеллектуальный характер ракеты — поразить цель на заданном расстоянии.

Любое наше изделие, которое было представлено в том числе и на выставке "Армия-2022", — интеллектуальное. Будь то корректируемая авиационная бомба, ракета "воздух — воздух", "воздух — поверхность" или "воздух — корабль". Они умеют организовать и защиту от средств поражения. Они научились обходить препятствия, которые встречаются на пути, то есть ракета может обойти гору, спрятаться за складками местности, сделать "восьмерки" и вернуться к цели. В этом и состоит задача.

Конечно, здесь нет предела совершенству, это непрерывный процесс. Во многих случаях уже решена такая задача: выпускается рой ракет, они обмениваются информацией между собой, перераспределяют цели, которые необходимо поразить. Это уже высший пилотаж! И в этом направлении, как и наши конкуренты, работаем мы.

— Можно сказать, что за последние десять лет мы совершили некий прорыв по сравнению с тем, что было? Образно говоря, 15 лет назад были "умные ракеты"?

— Те ракеты, которые были в конце прошлого века, тоже считались верхом конструкторской мысли. Они тоже были умными. Для своего времени! Но и средства защиты были другие. Все познается в сравнении.

Зачем развиваться в ракетной тематике, если изделия спокойно преодолевают систему ПВО и те средства защиты, которые имеются вокруг цели? А поскольку и то и другое совершенствуется, то и мы не стоим на месте. Поэтому КТРВ очень тесно взаимодействует с концерном ВКО "Алмаз-Антей", который как раз занимается вопросами обеспечения защиты от высокоточных ракет. И это взаимодействие ведет к взаимообогащению.

— Какие на сегодняшний день имеются основные тенденции в развитии ракетной техники? Вы ранее говорили про модульные конструкции.

— Несомненно, модульность во многих конструкциях наших изделий видна. И первая в мире модульная ракета Х-25М была создана на головном предприятии KTPB в 80-е годы прошлого века.

Основные идеи модульности активно используются в KTPB при проектировании многоцелевых тактических и оперативно-тактических ракет. В соответствии с этой концепцией ракета разделена на функционально обособленные модули, выполненные в виде отдельных отсеков. Совокупность общих для всех вариантов модулей представляет собой базовый модуль. Отдельные варианты модульного семейства образуются путем добавления к базовому модулю так называемых сменных модулей.

В прошлом десятилетии завершилась разработка двух вариантов модульного семейства Х-38МЭ — Х-38МЛЭ и Х-38МТЭ. Ракета этого типа состоит из пяти модулей. Три составляют базовый модуль, а два отсека — ГСН и боевая часть — сменные.

Ранее упомянутая ракета Х-МД-Э также является модульной. При замене модуля двигательной установки на модуль дополнительной боевой части получаем управляемую авиабомбу.

Второе направление развития — миниатюризация. Ракет с меньшими габаритно-весовыми параметрами можно больше разместить на воздушном или морском носителе, а при этом одна ракета решает такие же задачи, как и ее предшественница, которая раз в пять по весу больше. Это серьезнейший прорыв в этой области, который стал возможен благодаря прогрессу по всем направлениям ракетостроения.

Работаем также над увеличением дальности, что требует разработки новых двигателей, более эффективных, с меньшим расходом топлива, улучшенной аэродинамики.

— Известно, что одно из основных требований к конструкции самолета пятого поколения — размещение авиационных средств поражения во внутренних отсеках вооружения. Насколько многоцелевые ракеты типа Х-­38МЭ удовлетворяют требованиям?

— Они полностью удовлетворяют требованиям, могут размещаться как внутри фюзеляжа, так и на внешней подвеске. Размещение ракеты типа Х-38МЭ в отсеке вооружения самолета пятого поколения являлось одним из основных требований тактико-технического задания. Впервые пришлось решать задачу достижения заданных характеристик при жестких габаритных ограничениях по всем трем координатам.

Кроме того, возможность захвата цели на сопровождение системой наведения ракеты в полете предполагает, что ракета Х-38МЭ должна быть по уровню интеллекта как минимум третьего поколения.

Сравнительные оценки с зарубежными аналогами многоцелевых тактических ракет "воздух — поверхность" показывают, что ракеты Х-38МЭ являются очень эффективным.

— В этом году на форуме "Армия" впервые была представлена крылатая ракета нового поколения X-69. Могли бы рассказать более подробно об этом изделии? Были ли уже проведены испытания?

— X-69 — это многофункциональная малозаметная высокоточная авиационная крылатая ракета нового поколения. Это первая в мировой практике ракета общего назначения, размещаемая внутри фюзеляжа самолетов оперативно-тактической авиации при максимально допустимых тактико-технических характеристиках, разрешенных к поставке на экспорт.

Оснащение самолетов-носителей ракетами X-69 позволяет значительно увеличить эффективность авиационного комплекса в целом за счет сохранения малозаметности самолета-носителя и увеличения боекомплекта.

Ракета разработана с учетом самых высоких требований к авиационным средствам поражения по точности, помехозащищенности, эффективности боевого снаряжения, компактности и малозаметности. Дальность пуска — до 290 км, боевая часть — до 310 кг.

Ракета прямоугольного сечения. Почему? Арбузы стали выращивать в некоторых странах не круглые, а именно в форме параллелепипеда, потому что так удобнее для транспортировки. А в нашем случае это позволяет во внутренний отсек загрузить максимальное количество изделий. Плюс за счет новых материалов у ракеты эффективная поверхность рассеивания существенно меньше.

Уверен, что в будущем Х-69 будет одной из самых заказываемых ракет. Естественно, она имеет большой экспортный потенциал.

— Идет ли дальнейшая модернизация противорадиолокационных ракет типа Х-31П? Какое направление развития по ней предполагается?

— Вообще для чего нужны противорадиолокационные ракеты? Современный театр военных действий подразумевает, что весь спектр оружия можно применять только после подавления системы ПВО. По большому счету этого невозможно добиться без противорадиолокационных ракет.

Самолеты, вооруженные противорадиолокационными ракетами, играют решающую роль в обеспечении завоевания воздушного пространства над территорией противника. Х-31П получила высокую оценку еще в ходе грузинского конфликта в 2008 году. Ракета комплектовалась тремя типами ГСН, работающими в различных диапазонах. Перед полетом требовалось выбирать изделие с нужным частотным диапазоном, соответствующим диапазону работы средства ПВО противника.

В новой модификации ракеты Х-31ПД мы пошли по другому пути. На ней установлена широкополосная головка, которая покрывает весь диапазон сегодняшних и прогнозируемых частот работы средств ПВО потенциального противника. По внешнему виду ракеты Х-31П и Х-31ПД очень схожи, обе титановые. Но разница между ними колоссальная. Для Х-31ПД максимальная дальность составляет 250 км, а у предыдущей модификации — в два раза меньше. Ракета Х-31ПД не имеет себе равных по основным характеристикам — средняя скорость и дальность полета.

Еще одно изделие КТРВ — Х-58УШКЭ — решает примерно те же задачи. Она размещается внутри фюзеляжа самолетов оперативно-тактической авиации. Это позволяет значительно увеличить эффективность авиационного комплекса в целом за счет сохранения малозаметности самолета-носителя и увеличения боекомплекта.

Ракета Х-58УШКЭ вобрала в себя лучшие инновационные решения семейства X-58 — как конструкции, так и системы управления. Х-58УШКЭ имеет корпус, укороченный до 4,2 м, складывающиеся консоли крыла и оперения, широкодиапазонную пассивную радиолокационную головку самонаведения, систему навигации и автоматического управления на базе бесплатформенной инерциальной системы.

— Какие работы ведет КТРВ по модернизации ракет класса "воздух — воздух" (малой дальности РВВ­-МД, средней дальности РВВ-СД и большой дальности РВВ-­БД)?

— Вопросы модернизации ракет класса "воздух — воздух" решаются постоянно. При этом мы опираемся на опыт локальных конфликтов со времен Вьетнама. В первую очередь принимаются во внимание такие характеристики ближнего высокоманевренного воздушного боя, как скоротечность, высокие значения маневренных перегрузок, большие угловые скорости относительного перемещения противников и другие.

Улучшения этих показателей легли в основу при разработке новой линейки ракет "воздух — воздух" малой дальности РВВ-МД, средней дальности РВВ-СД и большой дальности РВВ-БД.

Ракета РВВ-МД обеспечивает летчику ведение ближнего воздушного боя, не накладывая ограничений на летно-технические характеристики истребителя, с реализацией принципа "выстрелил — забыл". Она обеспечивает возможность выхода на большие углы атаки и поражение целей, маневрирующих с перегрузками до 12 g. РВВ-МД способна поражать цели на дальности до 40 км.

Создание ракеты средней дальности РВВ-СД проводилось путем глубокой модернизации модели PBB-AE. Ракета РВВ-СД имеет дальность пуска до 110 км (у ракеты PBB-AE — до 80 км). Применение ракеты РВВ-СД по принципу "пустил — забыл", в том числе с многоканальным обстрелом, возможность траекторного захвата целей и перенацеливания ракеты в полете с одной цели на другую обеспечивает ей одно из ведущих мест в своем классе.

Новая ракета класса "воздух — воздух" большой дальности РВВ-БД по сравнению с предшественницей Р-33Э также имеет значительно улучшенные характеристики. РВВ-БД обеспечивает поражение целей по принципу "пустил — забыл" на дальностях до 200 км (у Р-33Э — 120 км) на высотах от 15 м до 25 км.

В целом мы существенно увеличиваем дальность применения ракет "воздух — воздух", их точность за счет более чувствительных головок и, естественно, маневренность и те перегрузки, которые могут изделия выдерживать. Для чего? Чтобы применять их против маневренной цели, и не обязательно пилотируемой. Все наши изделия на сегодняшний день могут поражать цели, маневрирующие с большими перегрузками, значительно бóльшими, чем выдерживает пилот.

— Новая электрическая торпеда ЭТ-1Э. Что о ней можете рассказать?

— Это первая электрическая торпеда, созданная именно в России. Пару лет назад мы закончили испытания. Она поступает на вооружение. Хорошее изделие. К достоинствам можно отнести высокие транспортные характеристики (скорость хода, дальность хода), возможность использования в любых районах Мирового океана, в том числе в мелководных районах и подо льдом в Арктике и Антарктике, плавную регулировку скорости хода, малошумность, возможность последующей модернизации конструкции и программного обеспечения.

— Когда ожидается появление первого опытного образца сверхмалогабаритной самонаводящейся торпеды?

— Тогда, когда закончатся соответствующие работы. Разработка сверхмалогабаритных самонаводящихся торпед для вооружения широкого спектра носителей является одной из приоритетных задач.

— Когда планируется завершить работы по созданию универсального минного комплекса?

— Научно-исследовательская работа по формированию облика универсального минного комплекса успешно завершена. Согласно пожеланиям заказчика, результаты, полученные при выполнении НИР, будут использованы для модернизации ранее поставленных комплексов.

— Ранее НПО "Молния" сообщило о разработке многоразового комплекса с орбитальным самолетом. Для каких целей он создается? Это инициативная разработка или были какие-то переговоры уже с Роскосмосом о будущем проекта?

— Думаю, что это дело не ближайшего будущего, потому что НПО "Молния" нам досталось в очень плохом финансово-экономическом состоянии. Сегодня мы ведем работу по оздоровлению предприятия. На данном этапе оно будет концентрироваться на создании ракет-мишеней.

Вообще очень жалко, что предприятие на протяжении 25 лет было забыто и заброшено. Я лично знал Глеба Лозино-Лозинского, встречался с ним неоднократно. Можно сказать, что НПО "Молния" мы взяли в состав корпорации из большого уважения к памяти, которая сохранилась у меня и моих коллег, именно к тем могучим разработкам, которые там когда-то велись. Надеюсь, что потихоньку мы его вытянем и займем более продвинутыми задачами.

— В 2021 году сообщалось, что КТРВ занимается созданием береговой системы наблюдения прибрежной Арктической зоны РФ, что поможет обеспечить безопасность Северного морского пути. На какой стадии этот проект?

— Для обеспечения безопасности Северного морского пути концерном "Гранит-Электрон" предлагается многодиапазонный радиоэлектронный (радиолокационный) комплекс с неподвижными антеннами для работы в сложных климатических условиях. Проект технического задания находится на согласовании в Минпромторге России.

Такой радиоэлектронный комплекс может работать в нескольких наиболее информативных частотных диапазонах, так как в нем используется технология единой информационной сети. Эта сеть может осуществлять контроль за морскими транспортными перевозками, в том числе координировать действия ледокольных судов и ледокольных караванов, пресекать несанкционированное судоходство.

Мы также показывали натурные образцы, которые будут определять толщину льда, наибольшее его скопление, концентрацию. И эти работы продолжаются, создано несколько опытных станций, которые имеют большой потенциал для дальнейшего развития и решения задач двойного назначения.

— Корпорация очень большое внимание уделяет Арктике в плане гражданских разработок. Для КТРВ это направление — одно из основных?

— Одно из очень важных.

Беседовал Роман Азанов