Эрдоган: «Обмен пленными между Россией и Украиной при посредничестве Турции - важный шаг к прекращению войны»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал состоявшийся обмен между Россией и Украиной. По словам Эрдогана, к этому обмену он лично приложил все усилия, и эта работа «увенчалась успехом». При этом турецкий президент подтвердил информацию о том, что главари «Азова» (*запрещённая в России террористическая организация) «до окончания боевых действий будут находиться в Турции в качестве интернированных».

Обращает на себя внимание и это заявление Эрдогана:

Произошедший при посредничестве Турции обмен пленными является важным шагом на пути к прекращению войны.

Тем временем обмен российских пленных на пленных украинцев, а также передачу иностранных наёмников и Виктора Медведчука комментируют в Киеве. Так, исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк заявил о том, что выдача «кума Путина» Медведчука России не является поводом для отказа от рассмотрения его дела «о государственной измене в суде».

По словам Малюка, Медведчук сам выразил желание быть обменянным, при этом «от него добыта вся интересующая следствие информация». И.о.главы СБУ заявил, что «полученная информация активно используется контрразведкой Украины».

Не обошлось и без пиара со стороны Зеленского, который заявил, что «вызволил защитников страны из плена».

Тем временем украинская пресса пишет о том, что обмен произведён накануне референдумов неслучайно. Предполагается, что Медведчука «могут назначить представителем» на тех территориях, где после 27 сентября начнут подводить итоги референдумов.