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ТАСС

Кадыров ожидает в ближайшее время хорошие новости из зоны проведения СВО и ее завершения

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник изображения: Елена Афонина/ТАСС

Глава Чечни отметил, что проведение СВО - вынужденная мера для противостояния врагу, а также поддержал решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации резервистов

ГРОЗНЫЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ближайшие дни будут хорошие новости из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. И выразил надежду, что СВО завершится в ближайшее время.

"Мы готовы выполнить любой приказ. В ближайшие дни вы услышите хорошие вести, и в ближайшем будущем мы закончим спецоперацию", - написал Кадыров в своем Telegram-канале в среду, отметив, что проведение СВО - "вынужденная мера для противостояния врагу".

"Как говорит наш президент Владимир Путин: "Если драка неизбежна, нужно бить первым". Поэтому я полностью поддерживаю решение президента о частичной мобилизации резервистов. Мы и так в Чеченской Республике с первого дня активно участвовали в этом процессе, но сейчас у нас есть еще и поручение главы государства, и мы его выполним на 100%", - подчеркнул глава республики.

Кадыров добавил, что решение о частичной мобилизации в России ставит Киев и НАТО в безвыходное положение. "Сегодняшнее обращение к россиянам Верховного главнокомандующего Владимира Путина поставило в безвыходную ситуацию киевскую верхушку и все НАТО. Глава государства дал старт масштабным действиям по защите целостности России. Это необходимые, важные и в том числе упреждающие меры", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции "превышает тысячу километров", при этом союзные силы противостоят "не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада", который угрожает самому существованию РФ.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону СВО. Призыв не коснется студентов и военнослужащих-срочников, мобилизации подлежат только граждане, прошедшие военную службу и имеющие военно-учетную специальность. Глава военного ведомства подчеркнул, что мобилизация проводится в первую очередь для контроля над освобожденными в ходе спецоперации территориями. 

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Путин Владимир
Рамзан Кадыров
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
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