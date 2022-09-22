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Военное обозрение

Войска держатся за счёт тонн боеприпасов артиллерии: о нехватке личного состава в зоне СВО

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Источник изображения: topwar.ru

Харьковское наступление ВСУ со всей отчётливостью продемонстрировало оперативный кризис, сложившийся на фронте. Он начал намечаться ещё несколько месяцев назад в связи с резким ростом численности украинских войск в ходе продолжающейся до сих пор авральной мобилизации.

Как сообщал ещё в начале июля министр обороны киевского режима, личный состав ВСУ достиг отметки в более чем одного миллиона человек. Потребовалось ещё два месяца, чтобы собрать силы для контрнаступления – накопить поставляемую НАТО технику, обучить личный состав и сколотить боевые группы, ставшие наступательным кулаком украинской армии.

После того, как эти силы были брошены в атаку на Харьковском направлении, тонкому слою российских войск на широком фронте угрожал разгром по флангам и последующее окружение. В этой связи командование ВС РФ приняло решение об их отходе. Отвод сил снял проблему возможного «котла», однако не решил главного вопроса – нехватки личного состава в зоне СВО, которое и стало основополагающей причиной прорыва ВСУ.

Частичная мобилизация запасников объявлена – почти всё, как я хотел

- заявил по поводу принятого руководством страны решения Александр Ходаковский, пребывающий сейчас на фронте.

На опорный пункт в 15-20 человек наступает порой рота ВСУ, усиленная танками и бронемашинами, и наши держатся за счёт тонн боеприпасов артиллерии

- отмечают участники боёв на телеграм-канале ПТСР TEAM Community.

Высокая плотность артиллерийского огня стала основным фактором сдерживания противника на фронте протяжённостью около тысячи км, прикрытым скромными по размеру силами. Массовое появление на передовой разведывательных беспилотников, постоянно фиксирующих уничтожение техники и личного состава неприятеля, существенно повысило эффективность артиллерийской стрельбы. Производительно поработала артиллерия и при Харьковском наступлении ВСУ.

Стволы накалены до предела, бойцы валятся с ног от усталости

- отмечали орудийные расчёты.

Аналогичная ситуация наблюдалась и на Николаево-Криворожском направлении, где столь же ограниченные в численности подразделения продолжают сдерживать вражеские атаки. Многие бойцы, замыкавшие отход сил на Харьковском направлении, отмечают, что войскам было под силу отразить атаки ВСУ, но командованием было принято принципиальное решение об отводе.

Но в любом случае недостаток личного состава отрицательно сказывается на ходе всей спецоперации. Неумолкающей артиллерией и героизмом распылённых по фронту бойцов быстро войну не выиграть. Необходимо наращивание группировки, что позволит не только укрепить оборону, но и создать оперативную глубину для полноценного охвата вражеских сил, не раз ускользавших от окружения. Решение руководства страны о проведении частичной мобилизации преследует именно эти цели.

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