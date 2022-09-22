«Калашников» начал работы по импортозамещению транспортно-десантного катера БК-16 и скоростной штурмовой лодки БК-10

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Концерн "Калашников" работает над импортозамещением разработанных в интересах Росгвардии транспортно-десантного катера БК-16 и скоростной штурмовой лодки БК-10. Одновременно рассматриваются варианты создания других моделей десантных катеров для флота. Об этом сообщил глава концерна Алан Лушников.

В настоящее время судостроительный завод "Рыбинская верфь", разработавший целую линейку десантных катеров небольшого водоизмещения для Росгвардии, занимается вопросом импортозамещения катера БК-16 и лодки БК-10. Всего в серию "БК" входят пять видов катеров: скоростной транспортно-десантный катер БК-16, скоростные штурмовые лодки БК-10 и БК-10М, многоцелевая скоростная лодка БК-10ДЭ, скоростная десантно-штурмовая лодка БК-9.

Основные усилия проектного бюро в данный момент сосредоточены на внесение изменений в существующие проекты катеров БК-16 и БК-10 по направлению импортозамещения, а также готовятся технические предложения по участию в разработке новых десантных катеров для военно-морского флота

- приводит ТАСС слова Лушникова.

Транспортно-десантный катер БК-16 разработан для Росгвардии, экипаж - 2 человека, десант - 19 человек, скорость хода до 42 узлов, дальность плавания - не менее 400 миль. Может применяться при медицинской эвакуации, оказании помощи терпящим бедствие, транспортировке и высадке подразделений на необорудованное побережье.

Скоростная штурмовая лодка БК-10 предназначена для транспортировки личного состава, способна осуществлять высадку десанта на подготовленное и неподготовленное побережье, при необходимости поддерживая бойцов огнем. Экипаж лодки - 2 человека + десант 10 человек. Могут быть установлены два пулемета калибра 7,62 мм или один автоматический гранатомет. Скорость максимальная - 40 узлов, дальность плавания - 400 миль (22 узла).